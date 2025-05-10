Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши направляются в Киев. Ожидается, что они прибудут туда 10 мая, чтобы подтвердить приверженность поддержке Украины, пишет DW .

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск направляются в столицу Украины. Об этом политики сообщили в своих аккаунтах в соцсети Х вечером в пятницу, 9 мая. "На пути в Киев. Украина может на нас положиться", - написал Мерц.

Ожидается, что лидеры европейских государств прибудут в Киев утром в субботу, 10 мая. По данным корреспондента агентства AFP, политики сели на поезд в Польше недалеко от границы с Украиной. Это первый визит Фридриха Мерца в страну в качестве канцлера.

Мерц: Этот визит - знак солидарности с Украиной

"Мы <...> будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной" в свете продолжающегося российского вторжения, написал Мерц в Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне.

"Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры, которые должны быть начаты как можно скорее с целью технической реализации прекращения огня и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения", - добавил недавно избранный федеральный канцлер.

Наконец, он пообещал расширять поддержку Украины. "До тех пор, пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем и далее усиливать давление на российскую военную машину", - заключил политик.

В Украине 10 мая пройдут встречи "коалиции желающих"

Встречи так называемой "коалиции желающих" намечены на 10 мая в Киеве. Об этом в обращении к лидерам стран - участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) 9 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением", - подчеркнул Зеленский.

В состав "коалиции желающих" входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.