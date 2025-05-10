США примут белых беженцев из Южной Африки 1 635

В мире
Дата публикации: 10.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: США примут белых беженцев из Южной Африки
ФОТО: Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе примет более 20 белых граждан Южной Африки в качестве беженцев, несмотря на приостановку большинства программ по размещению беженцев, сообщили в пятницу официальные лица и подтверждают документы, пишет LETA со ссылкой на AP.

Первые беженцы-африканеры прибудут в понедельник в международный аэропорт Даллес неподалёку от Вашингтона, согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства AP. Ожидается, что их встретит делегация правительства, в том числе заместитель госсекретаря и представители Министерства здравоохранения и социальных служб, которое отвечает за их размещение через подведомственное Бюро по делам беженцев.

Этот рейс станет первым из серии по приёму белых беженцев из Южной Африки в рамках «значительно более масштабных усилий по переселению», сообщил журналистам заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«То, что происходит в Южной Африке, соответствует определению причин, по которым была создана программа для беженцев, — заявил Миллер. - Это преследование на основании признака, подлежащего защите — в данном случае это раса. Это расово мотивированное преследование».

Программы Госдепартамента США по приёму беженцев были приостановлены после того, как в феврале президент Трамп издал указ о их пересмотре. Приостановив приём беженцев из Афганистана, Ирака, стран Субсахарской (Черной) Африки и Латинской Америки, Трамп также подписал указ, определяющий приоритетную обработку заявлений о предоставлении убежища от белых южноафриканцев, заявивших о расовой дискриминации на родине.

«Посольство США в Претории провело интервью и обработку заявлений в соответствии с указом президента Трампа», — подтвердил Госдепартамент.

#США #Африка #беженцы #ЮАР
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
