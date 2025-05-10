Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Он добавил, что согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с главой США Дональдом Трампом, пишет Фокус .

Об этом он сообщил в своем X.

Глава МИД обнародовал фото с лидерами Франции, Германии, Польши и Украины, которые проводили телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно согласованного плана прекращения огня.

По словам Сибиги, после встречи "коалиции желающих" состоялся разговор участников с президентом США. В результате, Украина и союзники подтвердили "готовность к безусловному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней".

"Если Россия согласится, а эффективный мониторинг будет обеспечен, постоянное перемирие и доверительные меры могут открыть путь к мирным переговорам", — указал глава МИД Украины.

В РФ отреагировали на предложение о прекращении огня Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение о прекращении огня. В своей заметке на X чиновник в грубой форме раскритиковал эту идею США, ЕС и Украины.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России", — написал Медведев.

Он считает, что такое предложение выглядит как "перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции".

"Вы считаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" — написал российский чиновник.

Ранее стало известно, что Трамп призывает Путина и Зеленского к прекращению войны. Он добавил, что это его послание к лидерам обоих государств.

Впоследствии сообщалось, что президент США признал невозможность быстро завершить войну в Украине из-за лидера РФ Владимира Путина. Трамп признал, что у него нарастает "разочарование, которое не дает ему спать по ночам" из-за затягивания переговоров со стороны России и невозможностью немедленно посадить обе стороны за стол переговоров.