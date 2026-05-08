В какой из стран Балтии выгоднее всего заправляться на эти выходные? 1 342

Бизнес
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Топливо
ФОТО: pixabay

За неделю топливо в Таллинне и Риге подорожало, а в Вильнюсе - подешевело, показывает сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное "Circle K".

По сравнению с прошлым четвергом в Таллинне бензин подорожал на 19 центов, а дизельное топливо - на 16 центов. В Риге все виды топлива стали на 3 цента дороже. В Вильнюсе цены на бензин упали на 1,5 цента, на дизель - на 3 цента.

В пятницу бензин "95 miles" в столице Эстонии стоил 1,879 евро, что на 3,5 цента дороже, чем в Риге, и на 6 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена бензина "98 miles plus" в Таллинне составила 1,939 евро - на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 2,1 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,969 евро, что на 1,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 3 цента меньше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информационный характер. Цены на топливо могут различаться в зависимости от заправочной станции.

