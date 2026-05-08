Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евродепутат Калниете рассказала, кто виноват во вторжении дронов в Латвию 9 3644

Политика
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сандра Калниете.

Сандра Калниете.

Проникновение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии в четверг — не первый подобный случай в стране и является прямым следствием российской агрессии, заявила депутат Европейский парламент Сандра Калниете, открывая в Риге дискуссию «Будущее европейской безопасности: взгляд с восточного фланга».

Евродепутат утвреждает, что ранее в воздушное пространство Латвии уже залетали как российские, так и украинские дроны. По её мнению, подобные инциденты будут продолжаться.

Калниете пояснила, что часть из них создаётся намеренно — чтобы проверить реакцию стран-членов Европейский союз и посеять страх среди населения, однако некоторые случаи являются результатом несчастных обстоятельств, в том числе из-за средств радиоэлектронной борьбы.

Калниете также сообщила, что спросила генерального секретаря НАТО Марк Рютте, что он намерен сделать для защиты стран Балтии от российской агрессии. По её словам, Рютте начал рассказывать о необходимости постоянно посылать Москве сигнал – в случае нападения сражаться будут не только вооружённые силы Латвии, но и весь альянс.

Евродепутат заявила, что в НАТО и ЕС нет «граждан или государств второго сорта». По её мнению, важно осознавать, что коллективная оборона действительно является общей обязанностью, а все государства-члены связаны взаимными обязательствами.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #Европа #безопасность #геополитика #дроны #Россия #Европейский парламент #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
0
1
0
0
6

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс и глава сеймовской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс
Изображение к статье: Заседание коалиционного совета. Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс
Изображение к статье: Силиня обратилась к министру обороны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»
Культура &
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео