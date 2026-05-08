Проникновение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии в четверг — не первый подобный случай в стране и является прямым следствием российской агрессии, заявила депутат Европейский парламент Сандра Калниете, открывая в Риге дискуссию «Будущее европейской безопасности: взгляд с восточного фланга».

Евродепутат утвреждает, что ранее в воздушное пространство Латвии уже залетали как российские, так и украинские дроны. По её мнению, подобные инциденты будут продолжаться.

Калниете пояснила, что часть из них создаётся намеренно — чтобы проверить реакцию стран-членов Европейский союз и посеять страх среди населения, однако некоторые случаи являются результатом несчастных обстоятельств, в том числе из-за средств радиоэлектронной борьбы.

Калниете также сообщила, что спросила генерального секретаря НАТО Марк Рютте, что он намерен сделать для защиты стран Балтии от российской агрессии. По её словам, Рютте начал рассказывать о необходимости постоянно посылать Москве сигнал – в случае нападения сражаться будут не только вооружённые силы Латвии, но и весь альянс.

Евродепутат заявила, что в НАТО и ЕС нет «граждан или государств второго сорта». По её мнению, важно осознавать, что коллективная оборона действительно является общей обязанностью, а все государства-члены связаны взаимными обязательствами.