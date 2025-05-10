Военного союза между Китаем и Россией пока не предвидится — разведка Латвии 5 826

Дата публикации: 10.05.2025
В настоящее время нет оснований говорить о формировании официального военного альянса между Китаем и Россией, говорится в оценке угроз и обзоре деятельности за прошлый год латвийской Службы военной разведки и безопасности (СВРБ), пишет ЛЕТА.

Стратегическая цель внешней политики Китая — стать одним из центров силы в многополярной международной системе, одновременно избегая прямой военной конфронтации с США. Китай рассматривает глобальное влияние США как основное препятствие на пути своего развития и реализации национальных интересов, поэтому стремится ослабить позиции США в мире и их систему союзов, особенно трансатлантическое сотрудничество.

Основу отношений между Китаем и Россией составляет схожее понимание желаемого мирового порядка и восприятие США как общего противника. В кратко- и среднесрочной перспективе маловероятно, что Китай откровенно выступит против России, даже под внешним давлением, говорится в отчёте.

СВРБ напоминает, что экономическая зависимость Москвы от Пекина растёт: на Китай приходится около 40% внешней торговли России, в то время как доля России во внешней торговле Китая составляет лишь около 4%.

Китай видит возможность насытить российский рынок потребительскими товарами, а из России — импортировать дешёвые энергоресурсы. Пекин стремится извлечь выгоду, одновременно снижая риски вторичных экономических санкций, указывается в документе.

На данный момент нет оснований говорить о создании официального военного альянса между Китаем и Россией. Совместные военные действия обеих стран в первую очередь направлены на демонстрацию силы и не предполагают реальной совместимости на тактическом и оперативном уровне, подчёркивают эксперты СВРБ.

Китай рассматривает войну России против Украины как конфликт между Россией и НАТО, в своей пропаганде повторяя российские нарративы о «причинах конфликта» и «необходимости их устранения». Китай выдвигал несколько инициатив по политическому урегулированию войны, однако ни одна из них не содержит конкретных по существу предложений, поэтому их следует рассматривать как попытку создать иллюзию Китая в роли миротворца, отмечает СВРБ.

Служба военной разведки и безопасности (СВРБ) — это государственная служба безопасности, подчинённая министру обороны, которая занимается военной контрразведкой, разведкой и другими задачами, установленными Законом о государственных службах безопасности и другими нормативными актами.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
