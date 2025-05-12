По словам экспертов, из первой проповеди нового папы обычно можно получить представление о главном направлении его предстоящего понтификата, как он его задумал.

Одним из самых ярких моментов мессы стали слова Льва XIV о том, что церковь может стать маяком «посреди темных ночей этого мира».

«В особом смысле Бог призвал меня через ваше избрание стать преемником Князя Апостолов и доверил мне это сокровище, чтобы с его помощью я мог быть его верным администратором ради всего мистического тела Церкви. Он сделал это для того, чтобы она церковь в еще более полной мере стала городом, стоящим на холме, ковчегом спасения, плывущим по водам истории, и маяком, освещающим темные ночи этого мира», — сказал папа.

Обращаясь к кардиналам, собравшимся на мессу, папа Лев XIV поблагодарил их за то, что они возложили на него миссию руководства Церковью.

«Я знаю, что могу положиться на каждого из вас, что вы пойдете со мной в нашем церковном единстве, в нашей миссии, как сообщества друзей Иисуса, возвещать благую весть, возвещать Евангелие», — сказал он.

Папа заявил, что церковь должна больше работать там, где наблюдается «недостаток веры».

«Даже сегодня есть много мест, где христианская вера считается абсурдной, предназначенной для слабых и неразумных», — сказал он кардиналам.

По его словам, их миссионерская деятельность крайне необходима в областях, где люди предпочитают «технологии, деньги, успех, власть или удовольствие».

Следущий важный шаг для Льва XIV — выбор государственного секретаря Ватикана и глав других учреждений Римской курии.

Кандидатуры на эти посты тоже скажут многое о том, как Лев XIV видит свое пребывание на Святом Престоле.

Одна из главных областей общественной жизни, которая часто обсуждается в контексте церкви, — это ее отношение к ЛГБТК и к вопросам усыновления однополыми парами.

Папа Лев XIV в последнее время не высказывался на эту тему, но в обращении к епископам в 2012 году он выразил свое разочарование тем, что он описал как «симпатию западных СМИ к верованиям и практикам, которые противоречат Евангелию».

По его словам, к этим противоречащим практикам относятся «гомосексуальный образ жизни» и «альтернативные семьи, состоящие из однополых партнеров и их усыновленных детей».

При этом многие эксперты призывают не спешить с выводами на основе высказываний более чем 10-летней давности и дождаться новых заявлений папы.

«Обновление учений вполне соответствует традициям Церкви. Мы же обновили наше учение о том, вращается ли Земля вокруг Солнца», — сказал в комментарии Би-би-си Йохан Бергстром-Аллен, пастор католической церкви Богоматери в английском Йорке.

Он сказал, что очень рад новому папе и ждет от него перемен.