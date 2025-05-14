Зеленский назвал главные темы возможной встречи с Путиным

Во время возможной встречи в Стамбуле Владимир Зеленский хотел бы обсудить с российским президентом прекращение огня и освобождение всех пленных, сообщил он в интервью Libération, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи в Стамбуле с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить с ним полное прекращение огня и освобождение всех пленных. "Если встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом пленными по принципу "всех на всех" или чем-то в этом роде", - заявил Зеленский в интервью французской газете Libération и ряду других европейских изданий во вторник, 13 мая.

По словам Зеленского, важно определить цель его возможной встречи с Путиным. "Мы с ним не можем сейчас договориться обо всем, это невозможно. (…) Но мы должны найти какой-то формат, чтобы положить конец войне", - подчеркнул он.

Необходимость международного посредничества

При этом центральным для украинского президента является вопрос реализации прекращения огня. "Россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам", - пояснил он. Гарантировать соблюдение такой договоренности могли бы только внешние посредники, поэтому Украина настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, уважаемого обеими сторонами, добавил Зеленский. По его словам, возможным гарантом механизма контроля могли бы стать США.

Отвечая на вопрос о вероятности приезда Путина в Стамбул, Зеленский выразил уверенность, что присутствие президента США Дональда Трампа может побудить российского лидера приехать на переговоры. "Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", - добавил он.

Переговоры России и Украины в Стамбуле

С идеей о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая выступил сам Путин - в качестве альтернативы предложенному Украиной при поддержке стран ЕС и США 30-дневному прекращению огня. Зеленский в ответ на это заявил, что приедет в Турцию, но только на встречу лично с российским лидером.

В Кремле 13 мая заявили, что российская делегация будет ждать представителей Украины на переговоры в Стамбуле 15 мая. При этом представитель президента РФ Дмитрий Песков вновь отказался раскрыть состав переговорной группы РФ. "Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем", - указал он.

Ранее стало известно, что в переговорах России и Украины примет участие госсекретарь США Марко Рубио. Политик "собирается отправиться туда", сказал Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Он добавил, что ожидает "некоторых весьма хороших результатов" от этих переговоров. Ранее сам Трамп допускал возможность своего участия во встрече, если на нее приедет Путин.