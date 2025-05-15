Эстония: РФ готова применить военную силу для защиты своего «теневого флота»

"Россия повела себя крайне агрессивно, отправив истребитель для прикрытия танкера, что привело к нарушению воздушного пространства Эстонии", - рассказал глава МИД ЭР Маргус Цахкна, отметив, что "ситуация действительно серьезная".

Россия готова защищать свой "теневой флот" с помощью военной силы, предупреждают власти Эстонии.

В четверг на встрече министров иностранных дел НАТО в Турции министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны, когда ВМС ЭР пытались остановить для проверки нефтяной танкер Jaguar, который считается частью "теневого флота" РФ.

Россия эксплуатирует десятки подобных судов для транспортировки нефти с целью обхода санкций, введенных против нее после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Военно-морские силы Эстонии потребовали от экипажа танкера Jaguar, шедшего под флагом Габона, изменить курс. Помимо патрульного катера в операции были задействованы вертолет и самолет ВМС страны. В ответ российские военные отправили в этот район истребитель Су-35.

Глава МИД ЭР заявил, что "Россия повела себя крайне агрессивно, отправив истребитель для прикрытия танкера, что привело к нарушению воздушного пространства Эстонии".

По словам эстонского министра, "ситуация действительно серьезная". Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО, подчеркнул Цахкна.

"Страховки не было, флага не было - типичное судно теневого флота. Но что отличается и важно: РФ направила для контроля ситуации истребитель, и он нарушил почти на минуту воздушное пространство НАТО. Это нечто новое. Мы должны понимать, что Россия официально попыталась ассоциировать себя с теневым флотом. Надо понимать, что ситуация действительно серьезная“, - отметил глава МИД ЭР.

Российские СМИ пишут, что "судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета". После появления российского истребителя экипаж не подчинился инструкциям эстонских военных, не стал менять курс и в четверг утром прибыл в российский порт Приморск в Ленинградской области.

В прошлом месяце Эстония задержала нефтяной танкер Kiwala по подозрению в нарушении морского права, который так же считается частью "теневого флота" РФ.