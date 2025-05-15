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ВМС Эстонии пытались задержать танкер «теневого флота» России 12 1712

В мире
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Во вторник вечером Военно-морские силы Эстонии предприняли неудачную попытку задержать российский танкер «Jaguar», относящийся к так называемому «теневому флоту», который в международных водах Финского залива проходил через экономическую зону Эстонии по направлению в порт Приморск в России, сообщает польский портал Defence 24, пишет LETA.

Согласно информации портала, в операции участвовали корабли, вертолёты и самолёты ВМС Эстонии. В социальных сетях опубликовано видео, снятое с борта танкера, на котором видно вертолёт A139 и самолёт «M-28 Skytruck» ВМС Эстонии, а также находящиеся поблизости патрульные корабли.

В ответ на действия Эстонии Россия направила в район происшествия свой истребитель Су-35, отмечает Defence 24.

Экипаж танкера отказался выполнять распоряжения эстонских представителей, однако судно под флагом Габона покинуло экономическую зону Эстонии. По последней информации, танкер встал на якорь у принадлежащего России острова Гогланд.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире общественного телевидения заявил, что страна внимательно следит за движением судов в Балтийском море, и «Jaguar» привлёк внимание, поскольку существовали опасения, что он может приблизиться к соединяющему Эстонию и Финляндию электрическому кабелю Estlink и, возможно, повредить его.

«Военно-морские силы выполнили свою задачу», — заявил Певкур. «Любые действия с нашей стороны должны быть соразмерными. Самое главное — обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры», — добавил министр.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что данный инцидент свидетельствует о необходимости развивать способности Эстонии по обеспечению порядка в Балтийском море. «Нам не хватает различных возможностей для реагирования как с моря, так и с воздуха. Эти инвестиции значительны и требуют долгосрочного планирования», — подчеркнул он.

Танкер «Jaguar» связан с индийской компанией Gatik Ship Management, которая является одним из ведущих операторов «теневого флота». «Теневой флот» занимается перевозкой российской нефти, находящейся под санкциями Запада.

Ранее сообщалось, что в апреле ВМС Эстонии задержали в Финском заливе на более чем две недели другой танкер «теневого флота» — Kiwala, на котором были зафиксированы десятки нарушений безопасности и технических требований.

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#эстония #россия #флот
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Оставить комментарий

(12)
  • 15-го мая

    ой доиграются они в героев

    6
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го мая

    Ээстоонскиеее тормоза на гондолах решили примерить себя в роли Сомалийских пиратов. Но обкакались быстрее чем думали. "Моща" своего флота малёха подвела... «Военно-морские силы выполнили свою задачу», — заявил Певкур. «Любые действия с нашей стороны должны быть соразмерными " - ВЫ СЕРЬЁЗНО???

    35
    2
  • JJ
    Jan Jans
    15-го мая

    слава сомалийских пиратов не дает им покоя? так решается просто - конвой. и желания отпадают сами по себе, причем почти все, кроме недержания от страха.

    26
    3
  • AG
    Aleks Gurik
    15-го мая

    Пираты. Одним словом

    35
    2
  • IP
    Ivans Pupkins
    15-го мая

    "Нам не хватает различных возможностей для реагирования как с моря, так и с воздуха. " Мозгов вам не хватает. Очень сильно не хватает.

    63
    2
  • A
    Anim
    15-го мая

    Шпроты-клоуны...

    39
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го мая

    Судя по видео представитель эстонских ВМФ решил сделать навал ? исходя из дедвейта это было бы смешно ,ну олени что с них взять.

    59
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го мая

    вопрос к издателю статьи ,зачем видео с низу срезали ??? наверно чтоб не было видно эстонской лоханки с жалкими потугами, так в эфире всё есть во всех ракурсах.

    28
    1
  • NB
    Nose Bose
    15-го мая

    как сказал бы госдеп - опасные и не профессиональные действия этонских военных поставили под угрозу жизни гражданского экипажа и экологии региона :)

    85
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го мая

    Выполнили своё задание ЛОЛ. :)) Напускали в портки и погребли потихоньку получать награды.

    54
    2
  • Д
    Дед
    15-го мая

    Я думаю, что Россия проведет военные учения в балтийском море и случайно закроет совсем маленькую и гордую Эстонию.

    46
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    15-го мая

    Надеюсь Эстония отдаёт себе отчёт в своих действиях.

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