Во вторник вечером Военно-морские силы Эстонии предприняли неудачную попытку задержать российский танкер «Jaguar», относящийся к так называемому «теневому флоту», который в международных водах Финского залива проходил через экономическую зону Эстонии по направлению в порт Приморск в России, сообщает польский портал Defence 24, пишет LETA. Согласно информации портала, в операции участвовали корабли, вертолёты и самолёты ВМС Эстонии. В социальных сетях опубликовано видео, снятое с борта танкера, на котором видно вертолёт A139 и самолёт «M-28 Skytruck» ВМС Эстонии, а также находящиеся поблизости патрульные корабли. В ответ на действия Эстонии Россия направила в район происшествия свой истребитель Су-35, отмечает Defence 24. Экипаж танкера отказался выполнять распоряжения эстонских представителей, однако судно под флагом Габона покинуло экономическую зону Эстонии. По последней информации, танкер встал на якорь у принадлежащего России острова Гогланд. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире общественного телевидения заявил, что страна внимательно следит за движением судов в Балтийском море, и «Jaguar» привлёк внимание, поскольку существовали опасения, что он может приблизиться к соединяющему Эстонию и Финляндию электрическому кабелю Estlink и, возможно, повредить его. «Военно-морские силы выполнили свою задачу», — заявил Певкур. «Любые действия с нашей стороны должны быть соразмерными. Самое главное — обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры», — добавил министр. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что данный инцидент свидетельствует о необходимости развивать способности Эстонии по обеспечению порядка в Балтийском море. «Нам не хватает различных возможностей для реагирования как с моря, так и с воздуха. Эти инвестиции значительны и требуют долгосрочного планирования», — подчеркнул он. Танкер «Jaguar» связан с индийской компанией Gatik Ship Management, которая является одним из ведущих операторов «теневого флота». «Теневой флот» занимается перевозкой российской нефти, находящейся под санкциями Запада. Ранее сообщалось, что в апреле ВМС Эстонии задержали в Финском заливе на более чем две недели другой танкер «теневого флота» — Kiwala, на котором были зафиксированы десятки нарушений безопасности и технических требований. Читайте нас также: Google News

