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Турция рассказала ЕС об итогах переговорах РФ и Украины в Стамбуле 3 856

В мире
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Турция рассказала ЕС об итогах переговорах РФ и Украины в Стамбуле
ФОТО: Global Look Press

Турция сообщила ЕС об итогах переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с главой европейской дипломатии Каей Каллас и рассказал ей, как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщают СМИ.

Источник уточнил, что стороны обсудили «результаты» переговоров. Другие детали разговора не приводятся.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

При этом ряд европейских лидеров раскритиковали ход переговоров. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию РФ на встрече делегаций неприемлемой.

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#россия-украина
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(3)
  • А
    Александр
    17-го мая

    «Турция рассказала ЕС об итогах переговорах РФ и Украины в Стамбуле». Так о чём, всё-таки, рассказала: об итогах или о переговорах? А, «грамотеи»?

    6
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  • Д
    Дед
    17-го мая

    А что же Бражка не рассказала? Она же так ратовала за мир. Что уже не жалко украинских солдат и мира не нужно, только перемирие? Или боится, что денацификация Латвии коснется?

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    1
  • Ч
    Чангл
    17-го мая

    С кем? С фашистом в третьем поколении? Турция выглядела убого, во-вторых России и Украине удалось только что обмен пленных 1000/1000. Сколько можно пиздеть на весь мир? Одна про санкции, другие про крах? Яйца 70 рублей за десяток, гречка 29 рублей за килограмм. Суки ужритесь уже санкциями. Есть предложение. Ввести два тарифа, один по российскому газу и второй по американскому и вы без опроса увидите сколько лояльности в Латвии. И так во всём.

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