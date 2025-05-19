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Брюссель одобряет! Финляндия вольет в свою экономику деньги России 3 2168

В мире
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Брюссель одобряет! Финляндия вольет в свою экономику деньги России
ФОТО: Youtube

Финляндия нашла способ направить замороженные российские активы в собственную экономику - в военно-промышленный комплекс (ВПК).

Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии на официальном сайте.

«Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Финляндии Украине. Средства поступают из замороженных российских активов», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается, что соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Украину нужно «милитаризовать до зубов».

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(3)
  • Ч
    Чангл
    19-го мая

    Потом не нужно говорить, что всё плохо. Кто купит aerboltik? Когда законы меняются в один час

    8
    0
  • Ч
    Чангл
    19-го мая

    Ещё одна страна без инвестиции 🤣🤣🤣 верной дорогой идёте товарищи 👏👏👏

    10
    2
  • НС
    Николай Семёнов
    19-го мая

    Какое хамство, воровать при всём "честном" народе. Дойти до такого могут только отъявленные крохоборы.

    12
    0
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