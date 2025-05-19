Израиль возьмёт под контроль весь сектор Газа - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его телеграм-канале в понедельник, 19 мая.

"Идут интенсивные бои, мы продвигаемся вперёд. Мы возьмём под контроль весь сектор. Но для этого нужно действовать так, чтобы ничто не могло нас остановить", - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, армии придётся поддерживать в секторе порядок и, в частности, не допускать разграбления гуманитарной помощи.

Израильский Кабинет безопасности в начале мая уже обсуждал планы дальнейшего присутствия войск в секторе Газа после окончания боевых действий, однако не уточнял, будут ли израильские силы контролировать весь сектор или только ключевые населённые пункты.

Гуманитарная помощь сектору Газа

Правительство Израиля с понедельника, 19 мая, вновь разрешилопоставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Наблюдатели, в том числе ООН, ранее неоднократно предупреждали, что без помощи населению этого палестинского региона грозит голод. Поставки осуществляет Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP), а также организация World Central Kitchen. Израильская армия и силы безопасности контролируют их доступ на территорию сектора.

Доступ для конвоев с гуманитарной помощью в сектор Газа был приостановлен израильскими властями в начале марта. По утверждению правительства Израиля, боевики террористической организации ХАМАС, действующие на этих территориях, присваивают гуманитарную помощь, перепродают её и финансируют таким образом поставки оружия.

Новое наступление Израиля в секторе Газа

Новое масштабное наступление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) началось 17 мая. Израильские войска расширили операции на севере региона, в том числе в районе города Газа. Цель боевых действий остаётся прежней: уничтожение радикальной исламистской группировки ХАМАС и освобождение заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ обстреливает цели в секторе Газа ежедневно. По сообщению палестинского агентства WAFA, в ночь на понедельник, 19 мая, Израиль подверг массированной воздушной атаке город Хан-Юнис. В результате обстрелов погибли 17 человек. Агентство не уточняет, были ли погибшие боевиками ХАМАС или мирными жителями.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 53 тысяч палестинцев, а еще свыше 120 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.