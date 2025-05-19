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В ФРГ работают меньше, чем во многих других странах 1 523

В мире
Дата публикации: 19.05.2025
Deutsche Welle
В ФРГ работают меньше, чем во многих других странах

Новый канцлер ФРГ Мерц заявил, что Германии нужно снова больше работать. Цифры подтверждают его правоту: согласно Институту немецкой экономики (IW), в ФРГ работают меньше, чем во многих других развитых странах, пишет DW.

В Германии разгорелась дискуссия о продолжительности рабочем времени. По мнению канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), немцам следует снова больше работать - и с этим мнением некоторые категорически не согласны. Но обнародованные в воскресенье, 18 мая, результаты исследования IW, проведенного на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подтверждают позицию канцлера: в 2023 году средний немец трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) отработал 1 036 часов. Средний грек - 1 172 часа, поляк - 1 304 часа. А в лидирующей по рабочему времени Новой Зеландии - даже более 1 400 часов.

Число работающих больше не растет

Политики в Германии постоянно подчеркивают, что сейчас в стране работает рекордное количество людей. Это действительно так: в мае прошлого года число занятых достигло пика - около 46 млн человек. Но при этом упускается важная деталь: с тех пор число занятых снижается, и мало что указывает на то, что в ближайшие годы эта тенденция изменится. Согласно прогнозам IW, к 2036 году почти 20 млн представителей поколения бэби-бумеров (с 1954 по 1969 годы рождения) выйдут на пенсию. Потенциал женской занятости также исчерпан уже больше, чем в других странах. Как следствие общий объем работы в стране - то есть сумма всех отработанных часов - может сократиться.

Тем важнее становится увеличение индивидуального рабочего времени в Германии. Многим европейским странам за последнее десятилетие удалось добиться этого. В 2013 году они находились в нижнем сегменте международного рейтинга, но с тех пор значительно продвинулись - в Испании число рабочих часов на человека (в возрасте от 15 до 64 лет) выросло на 15%, в Греции - на 21%, в Польше - на 23%. В Германии же использование трудового потенциала почти не изменилось: с 2013 года количество отработанных часов увеличилось лишь на два процента.

Политики должны устранить вредные стимулы

Экономисты подчеркивают, что увеличить трудовой потенциал в ФРГ возможно, но для этого нужна политическая воля. Начать можно было бы с того, что в Германии высока доля занятых на неполную ставку: в 2023 году около 30% трудящихся работали неполный день, тогда как в Италии - около 18%, а в Польше - лишь 6%.

Высокая налоговая ставка для лиц наемного труда со средними доходами делает дополнительную работу экономически невыгодной. Кроме того, слишком мало немцев работает до достижения регулярного пенсионного возраста. Если политики действительно стремятся к тому, чтобы в Германии снова больше работали, то им следует устранить неправильные стимулы - к примеру, отменить досрочную пенсию с 63 лет, указывается в исследовании IW.

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#работа # германия
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    Ну да работать больше, чтобы кормить тех, кто "присосался"?

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