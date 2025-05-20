Домбровскис: ЕС предложит снизить цену на нефть из РФ до 50 долларов

В ходе встречи министров финансов "Группы семи" (G7), которая пройдёт в Канаде с 20 по 22 мая, Европейский Союз предложит снизить максимальную закупочную цену на российскую нефть, перевозимую по морю. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По его словам, Комиссия ЕС подняла соответствующий вопрос во время обсуждения нового пакета экономических санкций, налагаемых на Россию за ее военное вторжение в Украину. Домбровскис не уточнил, до какого уровня Европейский Союз намерен понизить "потолок цен", однако неназванные чиновники ЕС, знакомые с ходом обсуждения, сообщили Reuters, что речь идет о 50 долларах за баррель. Сейчас "ценовой потолок" на один баррель нефти из России составляет 60 долларов.