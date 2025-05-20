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Домбровскис: ЕС предложит снизить цену на нефть из РФ до 50 долларов 2 369

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
Deutsche Welle
Домбровскис: ЕС предложит снизить цену на нефть из РФ до 50 долларов

Максимальная цена российской нефти должна упасть до 50 долларов за баррель. Сейчас она составляет 60 долларов.

В ходе встречи министров финансов "Группы семи" (G7), которая пройдёт в Канаде с 20 по 22 мая, Европейский Союз предложит снизить максимальную закупочную цену на российскую нефть, перевозимую по морю. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По его словам, Комиссия ЕС подняла соответствующий вопрос во время обсуждения нового пакета экономических санкций, налагаемых на Россию за ее военное вторжение в Украину. Домбровскис не уточнил, до какого уровня Европейский Союз намерен понизить "потолок цен", однако неназванные чиновники ЕС, знакомые с ходом обсуждения, сообщили Reuters, что речь идет о 50 долларах за баррель. Сейчас "ценовой потолок" на один баррель нефти из России составляет 60 долларов.

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Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    20-го мая

    Заметим:

    1. кто ж ему такое обеспечит? И по какой причине - хочется сказать - засуньте свой хотелкородный орган - куда следует и не демонстрируйте на публику! да и сейчас максималка 60 - да неужели? а нефть из других регионов заметно дороже?

    2. про отказ от покупки нефтепродуктов из России - речь уже давно не идёт! Ибо без неё придётся покупать уже у всех по ценам гораздо выше!

    3. А кто это говорит? Человек, который ушел от ответственности когда обвалилась крыша в Максиме? Валдис - ты не прав!

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го мая

    Старается? Неужели для Латвии?

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