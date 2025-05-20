Финские таможенники призывают открыть границу с Россией

Представители финской таможни обратились к правительству с просьбой рассмотреть возможность открытия в виде эксперимента хотя бы одного пункта пропуска на российско-финляндской границе, сообщает агентство Yle.

Отмечается, что из-за закрытия российско-финской границы таможня Финляндии вынуждена ежемесячно тратить около 150-200 миллионов евро. Yle отмечает, что эти деньги уходят в том числе на перевод персонала с пограничных пунктов на восточной границе в другие части Финляндии, а также на суточные и командировочные расходы сотрудников.

Часть сотрудников таможни, которые ранее исполняли обязанности на российско-финляндской границе, работает в разъездах почти два года. Некоторые командированы для оказания служебной помощи, выполняя контрольно-надзорные задачи в портах и аэропортах других регионов. Некоторые работают удаленно, например, оформляя таможенные декларации.

В общей сложности дополнительные расходы Пограничной службы, связанные с закрытием границы, составляют около 450 000 евро в месяц.

Отмечается, что Финляндия закрыла восточную границу по решению правительства сначала временно, а в апреле 2024 года – на неопределенный срок. Сотрудников таможни решили не увольнять, поскольку при открытии погранпереходов на восточной границе она оказалась бы в затруднительном положении без опытного персонала.

Yle пишет, что глава Таможенной службы Сами Ракшит весьма огорчен тем, что ситуация затянулась, он не готов отвечать на вопрос, следует ли открыть границу в экспериментальном порядке, но уверен, что «необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия. Терпение персонала не бесконечно".