Где в Европе самые высокие заработки и доходы?

В 2024 году самые высокие средние доходы были у жителей стран Северной и Западной Европы. Разрыв от стран, которые находятся на нижних строчках рейтинга, довольно большой.

Заработная плата брутто, то есть размер оплаты труда до всех вычетов, может оказаться не самым эффективным показателем для сравнения европейских стран, поскольку подоходный налог и взносы на социальное обеспечение работников там сильно различаются. Кроме того, в некоторых странах есть различные надбавки семьям с детьми. Поэтому логичнее ориентироваться на чистый годовой доход.

Тогда где в Европе он самый высокий?

Годовой доход после всех отчислений в разных странах значительно разнится, даже с поправкой на покупательную способность, подчёркивает Евростат в своём новом отчёте. В 2024 году он в странах ЕС варьировался от €11 074 в Болгарии до €50 410 в Люксембурге. Средний показатель в блоке составил €29 573.

Эти цифры относятся к одинокому работающему человеку без детей. Другие варианты рассматриваются ниже.

Самые высокие доходы за пределами ЕС

Если брать данные по трём странам ЕАСТ и стране-кандидату в члены ЕС Турции, то самый высокий показатель достигает 85 631 евро в Швейцарии, за которой следует Исландия с 57 573 евро. У Норвегии - 47 232 евро и пятое место в общем рейтинге. Эти цифры указывают на явное доминирование в нём государств, не входящих в Евросоюз.

Другие скандинавские страны также демонстрируют высокие показатели. Дания (43 913 евро), Финляндия (36 877 евро) и Швеция (36 147 евро) - у всех уровень чистого дохода выше среднего по ЕС.

Внутри же самого блока лидируют страны Западной и Северной Европы. Вслед за Люксембургом идут Нидерланды (47 892 евро) и Ирландия (46 208 евро).

Южная и Восточная Европа в хвосте

Такие страны Южной Европы, как Италия (24 797 евро), Испания (24 571 евро) и Греция (18 709 евро), значительно отстают от среднего показателя по ЕС. В восточноевропейских странах - Румынии (12 655 евро), Болгарии (11 074 евро) и Венгрия (13883 евро) - фиксируют самые низкие в блоке доходы нетто. Турция (11 440 евро) чуть опережает Болгарию.

В "большой четвёрке" лидирует Германия; Италия и Испания не дотягивают до среднего по ЕС Если сравнивать четыре крупнейших экономики Европейского союза, то расклад будет следующим: Германия лидирует с 39 594 евро, за ней следует Франция с 32 354 евро. У Италии (24 797 евро) и Испании (24 571 евро) годовые заработки значительно ниже среднего по блоку.

С поправкой на паритет покупательной способности (ППС) чистый годовой доход варьируется от 16 784 в Словакии до 40 948 в Нидерландах, а средний показатель по ЕС составляет 28 906.

Разрыв между Востоком и Западом в покупательной способности

Если рассматривать страны, не входящие в ЕС, то среди них со значительным отрывом лидирует Швейцария с 48 331 ППС, за ней следует Норвегия с 38 712 ППС, занимая третье место после Нидерландов. Пятерку лидеров замыкают Люксембург (37 630 ППС) и Австрия (37 359 ППС).

Данные свидетельствуют о разрыве по паритету покупательной способности между Востоком и Западом, причём в числе отстающих - большинство восточных, балтийских и балканских стран.

Исключение - Португалия, где ППС ниже 20 000.

Покупательная способность сокращает разрыв

В номинальном выражении существует значительное различие в чистых годовых зарплатах между странами из ТОП рейтинга и странами, занимающими последние его строчки. Так, в Люксембурге средний доход нетто в 4,5 раза выше, чем в Болгарии. Однако если при подсчётах учесть паритет покупательной способности, то разрыв сократится - например, в 2,4 раза между Словакией и Нидерландами.

В "большой четвёрке" ЕС Германия - единственная, где уровень ППС выше среднего по сообществу.

Доходы домохозяйств с детьми растут

В целом, чистый доход у домохозяйств с детьми выше, чем у бездетных семей. Например, если заработок нетто одинокого человека составляет 29 573 евро, то у пары с двумя детьми он 35 656 евро. Эта разница обусловлена налоговыми льготами и семейными пособиями.

Единственным исключением является Турция, где особых различий между разными типами домохозяйств нет.

На Кипре, в Финляндии, Норвегии, Испании и Швеции семьи с детьми по-прежнему имеют больший доход, но разница относительно невелика - менее 10 %.

Наибольшее преимущество домохозяйства с детьми получают в Словакии, Польше, Люксембурге и Бельгии, где их чистый доход более чем на 40 % выше, чем у бездетных домохозяйств. Например, в Словакии чистый заработок увеличивается с 14 070 евро для одинокого человека до 19 851 евро для пары с двумя детьми.

Семейные пары работающих родителей с двумя детьми, как правило, располагают более высоким уровнем дохода, чем пары без детей. Однако преимуществ в виде льгот и налоговых послаблений у них меньше, чем у пар с одним работающим родителем и двумя детьми. В ЕС их средний чистый доход составляет 63 523 евро.

Чистый доход: суть и значение

Среднегодовой чистый доход представляет собой средства, которые остаются на руках после вычета из валового годового заработка подоходных налогов и взносов на социальное страхование работников, с добавлением всех пособий и надбавок. Эти доходы могут варьироваться в зависимости от семейных обстоятельств - например, от того, состоит ли человек в браке или нет, и сколько у него детей на иждивении и т. д.