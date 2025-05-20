Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины

По словам украинского президента, Трамп после разговора с Путиным уверен в готовности Кремля к компромиссам и настаивает на прямых переговорах Киева и Москвы.

Украина не будет выводить войска со своих территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский после телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. "Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли, значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", - заявил Зеленский на брифинге вечером в понедельник, 19 мая.

По словам Владимира Зеленского, его конституционный долг заключается в продолжении обороны страны. "Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет", - подчеркнул он.

Трамп уверен в готовности РФ к компромиссам

Украинский президент также указал, что Трамп заявил о готовности РФ к компромиссам. Для главы Белого дома важнее всего, чтобы Киев и Москва начали прямые переговоры. При этом сам Зеленский хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага к окончанию войны, поскольку тем самым россияне могли продемонстрировать настоящую готовность к мирному урегулированию.

По словам Зеленского, Киев ждет российскую версию меморандума, подписание которого Трамп обсуждал с Путиным. "Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня. Пока что для меня это неизвестно. Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - добавил он.

Украинский президент также сообщил, что после разговора с Путиным Трамп позвонил ему и проинформировал его о содержании переговоров. К звонку присоединили лидеров европейских стран - президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным

Ранее в тот же день Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. На платформе Truth Social он назвал его "очень хорошим" и заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры, которые должны привести к прекращению огня и окончанию войны. Условия будут обсуждаться обеими сторонами, указал он далее. Трамп также указал, что Ватикан в лице папы римского Льва XIV заинтересован в посредничестве в данных переговорах. РФ стремится после окончания войны возобновить "всеобъемлющую торговлю" с США, и он "согласен" с такими планами, сообщил далее глава Белого дома.

Путин назвал разговор с Трампом "откровенным и содержательным". По его словам, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. При этом прекращение огня в Украине возможно после достижения соответствующих договоренностей, указал он. РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны, считает Путин.

Это третий официально объявленный разговор между президентами США и России. Первый состоялся 12 февраля вскоре после инаугурации Дональда Трампа, второй - 18 марта. В марте в Кремле отмечали, что телефонных контактов между Трампом и Путиным, возможно, было больше, чем тех, о которых объявляли официально.