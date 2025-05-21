Бойцы штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала. Наемник долго плакал, а потом объяснил свою реакцию, сообщает Telegraf UA.

В бригаде сообщили, что при осмотре пленного была найдена карта российского банка. Также он имел незначительные ранения левой ноги, поэтому ему оказали помощь.

Наемник объяснил, что два года учился в России, но хотел попасть в Европу. Для этого были нужны деньги, которые мужчина решил заработать на войне. Попав в зону боевых действий, шокированный сенегалец решил сдаться в плен.

На ломаном русском наемник рассказал, что заметил дрон и начал искать украинских военных, чтобы сдаться в плен.

"Если ты украинец, извини. Не стреляй. Я хочу за границу", - заявил наемник.

Украинские воины успокоили пленного и оказали ему медицинскую помощь. Во время допроса наемник удивил признанием.

"Я понимаю, Россия вас убивает. Россия - это плохо. Я хочу домой", - заявил оккупант.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью 24 Каналу заявил: "Россияне понимают, что выдерживать темп ведения боев для них чрезвычайно сложно. Поэтому Африка стала тем местом, где можно затягивать на войну с Украиной здешнее население", — отметил председатель Совета резервистов.

К тому же использование наемников из Африки очень выгодно, ведь на войне в Украине они становятся абсолютно бесправными.

"Те контракты, которые были подписаны в Африке, превращаются в куски бумаги. Если наемникам будут обещать накопительную заработную плату, то до окончания контракта никому не удастся дожить. Зачем России выплачивать им средства, если можно сделать внутреннее обращение денег?" – считает Тимочко.

Наемники из Африки появляются и на других участках фронта обычно там, где необходимо усилить штурмовые операции. Их бросают на необустроенные, уязвимые позиции и используют как "расходный материал", ведь для агрессора африканские наемники имеют еще меньше ценности, чем собственные военные.

Дополнительной сложностью для африканцев является языковой барьер. Не владея русским языком им трудно общаться с другими военными, а "гуманитарным обучением" наемников в русской армии никто не озабочен.