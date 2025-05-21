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Чёрная работа: боевой негр добровольно сдался ВСУ 2 701

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Молодому человеку не доведется вскоре увидеть Африку.

Молодому человеку не доведется вскоре увидеть Африку.

Найм на далекую войну сделался популярным способом подзаработать для диких племен.

Бойцы штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала. Наемник долго плакал, а потом объяснил свою реакцию, сообщает Telegraf UA.

В бригаде сообщили, что при осмотре пленного была найдена карта российского банка. Также он имел незначительные ранения левой ноги, поэтому ему оказали помощь.

Наемник объяснил, что два года учился в России, но хотел попасть в Европу. Для этого были нужны деньги, которые мужчина решил заработать на войне. Попав в зону боевых действий, шокированный сенегалец решил сдаться в плен.

На ломаном русском наемник рассказал, что заметил дрон и начал искать украинских военных, чтобы сдаться в плен.

"Если ты украинец, извини. Не стреляй. Я хочу за границу", - заявил наемник.

Украинские воины успокоили пленного и оказали ему медицинскую помощь. Во время допроса наемник удивил признанием.

"Я понимаю, Россия вас убивает. Россия - это плохо. Я хочу домой", - заявил оккупант.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью 24 Каналу заявил: "Россияне понимают, что выдерживать темп ведения боев для них чрезвычайно сложно. Поэтому Африка стала тем местом, где можно затягивать на войну с Украиной здешнее население", — отметил председатель Совета резервистов.

К тому же использование наемников из Африки очень выгодно, ведь на войне в Украине они становятся абсолютно бесправными.

"Те контракты, которые были подписаны в Африке, превращаются в куски бумаги. Если наемникам будут обещать накопительную заработную плату, то до окончания контракта никому не удастся дожить. Зачем России выплачивать им средства, если можно сделать внутреннее обращение денег?" – считает Тимочко.

Наемники из Африки появляются и на других участках фронта обычно там, где необходимо усилить штурмовые операции. Их бросают на необустроенные, уязвимые позиции и используют как "расходный материал", ведь для агрессора африканские наемники имеют еще меньше ценности, чем собственные военные.

Дополнительной сложностью для африканцев является языковой барьер. Не владея русским языком им трудно общаться с другими военными, а "гуманитарным обучением" наемников в русской армии никто не озабочен.

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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го мая

    Опять у какой-то "Немецкой волны" из задницы слизано. Брезгливо-с...

    10
    1
  • AM
    Aleksej Makarov
    21-го мая

    "Негр" ??? Вы это серьёзно? Редакция, у вас там совсем крыша едет?

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