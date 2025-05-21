Как с Зеленским: Трамп встретил президента ЮАР обвинениями в притеснениях белых

Начало встречи двух президентов прошло спокойно: Трамп и Рамафоса обсуждали гольф — один из главных интересов президента США. Рамафоса также рассказал, что привез Трампу книгу о гольфе весом в 14 кг, в которой были представлены поля для гольфа Южной Африки. Кроме того, он поблагодарил Трампа за помощь США во время пандемии.

Однако очень быстро ситуация изменилась: к встрече присоединился советник Трампа, миллиардер Илон Маск, а главной темой стал вопрос «геноцида» африканеров — белых потомков голландских и французских поселенцев в ЮАР.

Дональд Трамп показал присутствующим в Овальном кабинете несколько видео. Одно из них было документальным фильмом с участием южноафриканского оппозиционного политика Джулиуса Малемы, исполняющего песню, в которой звучит строка «стреляй в бура» — речь идет о белых фермерах в ЮАР. На втором, как утверждается, было запечатлено место захоронения белых фермеров.

«Это ужасное зрелище, никогда ничего подобного не видел», — заявил Трамп во время показа видео.