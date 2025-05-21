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«Мой хомячок знает о политике больше»: в Европарламенте злобно высмеяли Каю Каллас 12 1407

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
grani.lv
«Мой хомячок знает о политике больше»: в Европарламенте злобно высмеяли Каю Каллас

Депутат Европарламента от Германии заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас знает о дипломатии и о мире меньше, чем его хомячок.

Официально должность Каи Каллса звучит так: верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. И на заседании, о котором идет речь, она вместе с другими парламентариями должна была обсуждать ситуацию с Кубой, пишут Grani.lv.

Однако слово взял евродепутат от Германии Мартин Зоннеборн и заявил, что компетентность Каллас столь низка, что с ней незачем обсуждать ни внешнюю политику, ни любую другую тему вообще.

Вот его краткая и экспрессивная речь:

«Госпожа Каллас, с какой стати мне обсуждать с вами Кубу? Я только что ознакомился с вашей автобиографией. 432 бессмысленные страницы. В Эстонии эту книжку продают с уценкой на 80%, за 3,99 евро. Твердый переплет, но на Amazon ее нет вообще. Вы понятия не имеете о делах на Кубе. И в Европе. И в мире. А о дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии головного мозга. Я мог бы получить больше знаний из разговора со своим хомячком о черных дырах в карликовых галактиках».

Далее депутат с выражением зачитал «самые важные высказывания» из книжки Каллас, посвященной самой себе: «Помогите, какая у меня уродливая фотография»; «Полонез — это красивый танец»; «Я бежала так быстро, как только могла в своем платье»; «Я смотрела в глаза этому молодому пилоту ВВС, потом я пошла в туалет».

И наконец: «Эстонский посол очень сильно хотел выпить, хотя было еще раннее утро. Ничего не могу понять лучше, чем это. Бар, я иду. Коктейль Куба либре».

Во время этого выступления Каллас сначала хмуро взирала на выступающего, потом стала за ним что-то записывать (как раз когда он цитировал ее книгу), потом взялась демонстративно перекладывать бумаги. Критика явно привела ее в сильное раздражение.

Остается заметить, что страсть писать о себе, любимых, многостраничные книги — это у Калласов семейное. Так, ее отец Сийм Каллас два года назад тоже выпустил толстую автобиографию, которая с лаконичным торжеством называется «Я».

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#кая каллас
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(12)
  • A
    Aleks
    21-го мая

    Если бы го-н Сарказм знал бы кто такой французский философ Дюпон и читал хотя бы Д.Дюка,не говоря уж об остальных книгах ,слушал Лайтмана ,Главу международной Каббалыхоть иногда и задался вопросом,а почему вдруг демократы так разошлись с республиканцами,то не варил бы здесь кошачью похлебку,изображая знатока темы. Трампа поддержало старейшее израильское лобби в США,основанное ещё узниками Холокоста (BBC) Но вам же даже эта подсказка ничего не даст.Увы.

    9
    14
  • С
    Сарказм
    Aleks
    22-го мая

    Брось чушь нести, впрочем вряд ли хоть на что-то больше способен:) Про "главу Каббалы" понравилось отдельно, жги ишо.

    9
    8
  • A
    Aleks
    21-го мая

    Уже Каллас отстранили от некоторых важных вопросов.Она ж додумалась в открытую критиковать Трампа,а ведь без США Европа -ноль,поэтому политическая карьера Каллас пойдет под откос.Можно было быть большой дурой в Эстонии,но в Брюсселе надо иметь хотя бы долю мозга ..Очень Каллас мне кого то в Латвии напоминает...Но тут такая сгодится директорам фирмы Латвия.

    34
    1
  • С
    Сарказм
    Aleks
    21-го мая

    А вы где последние 3 месяца пребывали? Нонче только полные ... интеллектуалы типа дяди Вилиса Криштопанса в Европе не критикуют Трампа. И, видит бог, за дело, за 3 месяца этот феерический болван умудрился нанести столько ущерба во всех смыслах, причем в первую очередь своей собственной стране, что ни одному Гитлеру вместе с Варшавским Договором за все их время существования и не снилось., провалив буквально все, за что брался и прославившись лишь безудержным *здежом

    2
    25
  • С
    Сарказм
    21-го мая

    А хто у нас этот Мартин и чем он известен? "С 2000 по 2005 год являлся главным редактором сатирического журнала Titanic. В 2004 году Зоннеборн основал партию «Партия за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу». Особенности политической программы - противоречивые требования наподобие изгнания иностранных туристов и восстановления Берлинской стены. С 2009 по 2014 года Зоннеборн выступал в сатирической телепередаче Heute-show." Политические последователи его партии называют его «GröVaZ — величайшим председателем всех времён» (нем. Größter Vorsitzender aller Zeiten)". Одним словом комик, фрик и долбодятел. И про Кубу наверное дофига знает. Но местному бомонду сойдет, лишь бы нес пургу, которая им нравится.

    1
    21
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го мая

    Ну так это было понятно с самого начала, некомпетентная провинциальная дурочка выдвинутая по разнарядке, как колхозница в СССР.

    43
    0
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го мая

    "Родилась 18 июня 1977 года в Таллине. Отец — Сийм Каллас, член КПСС в 1972—1990 годах и директор эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР в 1979—1986 годах, затем председатель Партии реформ и вице-президент Европейской комиссии (2004—2014). Мать — врач Кристи Каллас, в девичестве Картус (эст. Kartus). Будущую мать Каи в шестимесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой отправили в Сибирь, в Красноярский край в вагоне-«теплушке» в ходе массовой депортации в марте 1949 года, как семью члена эстонского военного формирования «Омакайтсе». В возрасте 10 лет Кристи с семьёй вернулась в Эстонскую ССР. В 1995 году Кая Каллас сдала экзамен на аттестат зрелости. Юридический факультет Тартуского университета окончила в 1999 году со степенью бакалавра в области права, после чего работала адвокатом, специализируясь на европейском и эстонском законодательстве в сфере конкуренции (её право на адвокатскую деятельность истекло в 2011 году). Также с 1996 года профессионально работала в качестве помощника режиссёра театра. В 2007 году она поступила в Эстонскую школу бизнеса[англ.], где в 2010 году получила степень EMBA (магистр делового администрирования) в экономике. Кая Каллас владеет эстонским, английским, русским, финским и французским языками" Куда уж ей до тебя не колхозника. Поделитесь обчественностью из каких непровинциалов будете, поразите блеском образования, сколькими языками орпять же владеете?

    1
    24
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го мая

    А медведей в цирке учат на велосипеде ездить, это делает их сверинтеллектуалами? В каком университете Гейтса научили как построить Microsoft? Получили ли самые выдающие инвесторы 20 века, в пух и прах переигравшие дипломированных экономистов (получавших премии имени Нобеля по экономике даже) экономическое образование? Распознать колхозана очень легко, он может чувствовать себя спокойно и защищенно только будучи винтиком в системе, поэтому и колхозан. А дипломы дают пропуск в стенку, где 90% дипломированных становятся ещё одним кирпичом. В частные организации с высокой интеллектуальной нагрузкой на Западе не принимают получивших MBA, как правило. Потому что они научены повторять зазубренное. А по настоящему думать способны немногие из них. Я намеренно не стану отвечать о количестве используемых мной языков, просто потому что я не смогу это доказать в рамках этого диалога, а бездоказательно написать может кто угодно и что угодно.

    8
    0
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го мая

    Понятно, значит ни неколхозным происхождением, ни образованием, ни знанием языков похвастаться не можете и в качестве утешения равняете себя с едничными гениями-самоучками, которые лишь подтверждают правило: закончившие престижные ВУЗы как минимум имеют развитую способность к обучению, способность к критическому мышлению, легко воспринимают и анализируют большие объемы информации и способны вычленить из нее главное, имеют более строгое логическое мышление и способны делать обоснованные выводы на основании имеющейся информации, обладают высоким уровнем ответственности и самодисциплины, наконец. просто имеют более тренированную память Все это кирпичики, составляющие основу интелектуального уровня и потенции индивида в любой области деятельности, требующей приложения мозга, а не только грубой физической силы, поэтому в среднем диплом престижного ВУЗа действительно служит весомым свидетельством в его пользу. Что в общем-то легко подтверждается практикой: в жизни уже после 10-15 минут разговора становится очевидным, пересекал ли когда-нибудь твой собеседник порог ВУЗа, достойного этого названия, или закончил свое образование в курилке заштатного ПТУ. Это не значит, что они все сплошь идиоты, но язык, кругозор, эрудиция, информационная гигиена (точнее ее отсутствие), категоричность суждений без необходимой базы (например, про успешных инвсторов - список ВУЗов, в которых учился небезызвестный и небезуспешный инвестор Баффет, весьма солиден, и, насколько я в курсе, он ни разу не жаловался, что ему это в чем-то помешало, Сатья Наделла уже более 10 лет рулящий Microsoft тоже не в гараже обучался, Брин с Пейджем тоже не сказать, чтоб полные неучи, один остановился на докторантуре, второй так и вообще доктор наук и т.д.) выдают.

    0
    6
  • MiU
    Made in USSR
    21-го мая

    Да что там какой-то депутат из Неметчины! Тут сама Фондерляйка отстанила её от разработок стратегических оборонных документов.

    20
    0
  • MiU
    Made in USSR
    21-го мая

    Супер!!!

    23
    1
  • 21-го мая

    Вот это да.,,

    22
    1
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