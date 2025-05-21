Baltijas balss logotype

Папа согласен на мирные переговоры по Украине в Ватикане 0 331

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Папа согласен на мирные переговоры по Украине в Ватикане
ФОТО: пресс-фото

Папа Римский Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной, заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Мелони проконсультировалась с новым Папой после состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, сообщил офис премьер-министра.

После этого разговора Трамп обсудил ситуацию с европейскими лидерами, в том числе с Мелони, и её попросили подтвердить готовность Папы принять переговоры в Ватикане.

Во вторник Мелони поговорила с Папой и отметила "готовность Святейшего Отца принять в Ватикане продолжающиеся дискуссии между сторонами", говорится в заявлении её канцелярии.

Премьер-министр поблагодарила Папу за "его непоколебимую преданность миру".

Во вторник Мелони также разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других мировых лидеров, чтобы поддерживать "тесную координацию" по вопросам мирных переговоров.

Последние попытки завершить войну в Украине успеха не принесли, а Путин отклонил предложения Киева о перемирии.

На прошлой неделе Лев XIV, встречаясь с представителями восточных христианских церквей, предложил посредничество Ватикана воюющим сторонам.

Читайте нас также:
#война рф и украины #ватикан #папа римский
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 156
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 287
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 321
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 372

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 122
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 179
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 206
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 435
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 256
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 164
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 122
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 179
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 206

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео