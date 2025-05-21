Папа согласен на мирные переговоры по Украине в Ватикане

Папа Римский Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной, заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Мелони проконсультировалась с новым Папой после состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, сообщил офис премьер-министра.

После этого разговора Трамп обсудил ситуацию с европейскими лидерами, в том числе с Мелони, и её попросили подтвердить готовность Папы принять переговоры в Ватикане.

Во вторник Мелони поговорила с Папой и отметила "готовность Святейшего Отца принять в Ватикане продолжающиеся дискуссии между сторонами", говорится в заявлении её канцелярии.

Премьер-министр поблагодарила Папу за "его непоколебимую преданность миру".

Во вторник Мелони также разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других мировых лидеров, чтобы поддерживать "тесную координацию" по вопросам мирных переговоров.

Последние попытки завершить войну в Украине успеха не принесли, а Путин отклонил предложения Киева о перемирии.

На прошлой неделе Лев XIV, встречаясь с представителями восточных христианских церквей, предложил посредничество Ватикана воюющим сторонам.