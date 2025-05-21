Возможно, у отмены пуска были и политические причины.

В России провалился запуск межконтинентальной ракеты "Ярс". Следов пуска не было зафиксировано, пишет Defence Express.

Отмечается, что Россия планировала осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впрочем, запуск так и не состоялся. "В РФ не смогли запустить "Ярс": все указывает на то, что пуска просто не было", - пишет издание.

По информации Главного управления разведки МО Украины, пусковой район был нетипичным - в Свердловской области, вблизи населенного пункта Свободный, где дислоцируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения. Учитывая близость к городу Нижний Тагил (всего 25 км), любой пуск должен был бы попасть в объективы местных жителей. Однако ни одного фото- или видеодоказательства не появилось.

Также отсутствуют записи из дальних регионов - ракету, направленную на полигон Кура на Камчатке, могли бы наблюдать на большой территории: от Ханты-Мансийска до Магадана. Но и оттуда никакой визуальной фиксации не поступало.

Причины отмены запуска пока неизвестны. Эксперты не исключают технические проблемы или нежелание Кремля демонстрировать слабость в сфере ядерного сдерживания накануне важных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.