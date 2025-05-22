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Эритрея - самая закрытая страна мира, но и туда проникают путешественники 0 490

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Загадочная столица Асмэра.

Загадочная столица Асмэра.

6 000 000 человек собрались на территории в 2 Латвии.

Хотя династия Ким в Северной Корее известна во всем мире, на африканском континенте также есть страны, где диктатуры нависают над страной. Одна из таких стран, на побережье Красного моря, получила леденящее душу прозвище "Африканская Северная Корея".

Эритрея, расположенная на Африканском Роге, граничит с Эфиопией, Суданом и Джибути. Это одна из наименее развитых стран в мире с унитарной однопартийной президентской республикой, в которой никогда не проводились национальные выборы. Фактически, Исайяс Афеворк занимает пост президента с момента официального обретения Эритреей независимости в 1993 году. Однако недавний турист в Эритрее сказал, что у него не было ожидаемого опыта, вместо этого назвав ее "Африканской Италией".

YouTuber Joe HaTTab посетил Эритрею в декабре 2024 года, которую он описал как "страну, где время, кажется, остановилось".

Когда он прибыл в столицу, Асмэру, он сказал, что это город, где "чувствуется, будто время застыло [...], как будто вы попали в Италию 1930-х годов".

"Повсюду спагетти и пицца, маккиато, джелато и автомобили Fiat", - сказал он. "Это не Италия".

Границы современной Эритреи были установлены во время борьбы за Африку в конце 19-го и начале 20-го веков. Италия колонизировала Эритрею в 1890 году и удерживала ее до своего поражения во Второй мировой войне, когда Великобритания взяла под контроль управление.

По данным Human Rights Watch, Эритрея также имеет одну из худших государственных репутаций в мире в области прав человека. Однако правительство отвергло эти обвинения как политически мотивированные. Свобода слова, печати, собраний и объединений ограничена. Те, кто исповедует "незарегистрированные" религии, пытается бежать из страны или уклоняется от военной службы, подвергаются аресту и заключению в тюрьму.

Обязательная военная служба была введена в 1995 году. Официально призывники - мужчины и женщины - должны служить не менее 18 месяцев. Служба включает шесть месяцев военной подготовки и 12 месяцев в течение обычного учебного года для завершения последнего года обучения в средней школе. Однако в исследовании 200 сбежавших призывников средняя продолжительность службы составила 6,5 лет, а некоторые прослужили более 12 лет.

Неявка на военную службу или отказ от несения военной службы караются лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет и до десяти лет соответственно.

Автозаправочная станция Fiat Tagliero - самая известная достопримечательность Асмэры, которую местный гид назвал "Эйфелевой башней" Эритреи. Она была построена в 1938 году в колониальный период.

"Мы сейчас в Италии 1950 года?" - спросил пользователь YouTube. "Да, в Италии 1930-х годов", - ответил гид.

Однако страна находится далеко от Средиземноморья: "Вы чувствуете, что страна почти пуста", - сказал пользователь YouTube, прогуливаясь по ее улицам, "как будто ее люди уехали, и здесь никого не осталось".

Эритрея граничит с Суданом на западе, Эфиопией на юге и Джибути на востоке. Имеет площадь в 117 600 км² (почти 2 Латвии). Эритрея является многонациональной страной с населением примерно в шесть миллионов человек, состоящим из девяти признанных этнических групп. Большинство населения составляют народы тиграи (55 % населения) и тигре (30 % населения). Кроме того, существует целый ряд этнических меньшинств. Большинство людей на территории придерживаются христианства или ислама.

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