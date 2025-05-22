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Европа нанесла новый удар по российскому экспорту 4 459

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Европа нанесла новый удар по российскому экспорту
ФОТО: Youtube

Европарламент утвердил новые пошлины на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Европарламент большинством голосов депутатов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии. О новом ударе по экспорту РФ сообщается на сайте Официального журнала Евросоюза (ЕС).

За итоговый документ проголосовали в общей сложности 411 евродепутатов. Против повышения импортных пошлин на российские и белорусские удобрения выступили 100 парламентариев, еще 78 — воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, после чего эта мера официально вступит в силу.

Ожидается, что новые ограничения в отношении импорта российских и белорусских удобрений будут вводиться поэтапно — с июля 2025 года и в течение следующих трех лет. Инициатором ужесточения требований к провозу в ЕС этого вида сельхозпродукции выступила Еврокомиссия (ЕК). Ее представители настояли на повышении тарифов до 40-45 евро за тонну с июля. В дальнейшем ставки будут регулярно повышаться и к 2035-му составят 100 процентов от таможенной стоимости.

Против этих мер выступали представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca. Они предупреждали, что негативный эффект от подобного ужесточения местные фермеры и аграрии прочувствуют на себе уже предстоящим летом. Однако аналитики ЕК не прислушались к этим доводам, заявив, что участники европейского рынка столкнутся с последствиями повышения пошлин на российские и белорусские удобрения не ранее 2026 года.

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(4)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го мая

    Пилите и дальше, тот сук на котором сидите😂😅😅😅😂😂😂😂😅😅😅😅😅😂УНИКАЛЬНЫЕ Д........ Ы

    20
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го мая

    И так помидорки в Максиме до 5 евро доходили... Ну, теперь будут не дешевле, чем 5 евро. Это как в частушке: "Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили!".

    24
    1
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