Канада хочет присоединиться к ракетному щиту США «Золотой купол»

Канада вела «переговоры на высоком уровне» с США о присоединении к предложенной президентом США Дональдом Трампом системе противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), заявил в среду премьер-министр Канады Марк Карни, передаёт LETA со ссылкой на AFP.

«Мы осознаём, что обладаем возможностью — если примем соответствующее решение — завершить создание “Золотого купола” путём инвестиций в партнёрстве с США. Это вопрос, который мы рассматриваем и который обсуждался на высоком уровне», — заявил Карни на пресс-конференции.

Трамп стремится создать систему, способную защитить страну от широкого спектра вражеского вооружения — от межконтинентальных баллистических ракет до гиперзвуковых и крылатых ракет, а также дронов. Предполагается, что система начнёт функционировать примерно через три года — незадолго до окончания второго срока президентства Трампа.

Карни предупредил о новых и возрастающих ракетных угрозах, «которые в недалёком будущем могут исходить из космоса». «Мы воспринимаем эти угрозы серьёзно», — подчеркнул премьер-министр.

Канада и США являются партнёрами по обеспечению континентальной безопасности, которую координирует Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Тем не менее, Канада стремится диверсифицировать свои торговые и оборонные партнёрства, поскольку когда-то крепкие отношения с США ухудшились с началом второго срока Трампа.

Недавно Канада объявила о пересмотре сделки по приобретению американских истребителей F-35, а также подписала соглашение с Австралией о разработке арктической радарной системы.

Карни также отметил, что его правительство ведёт переговоры с европейскими союзниками о возможности стать полноправным партнёром инициативы ReArm Europe, направленной на укрепление оборонного потенциала Европы и поддержку её промышленности.