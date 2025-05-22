Для подписания меморандума о прекращении огня в Украине народ этой страны должен выбрать нового президента, заявили в министерстве иностранных дел России. Президент Украины Владимир Зеленский потерял легитимность, поэтому не может подписывать международные документы, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в интервью ТАСС в четверг, 22 мая.

Меморандум должен подписывать "человек, который имеет на то мандат народа", поскольку "иначе будут проблемы", указал он далее. Мусихин также заявил, что полномочия по подписанию международных документов могут быть и у спикера Верховной рады.

Путин считает Зеленского нелегитимным президентом

Президент РФ Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, неоднократно требовал проведения в соседней стране новых президентских выборов. В конце марта он предложил обсудить введение "временного управления" в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы, а затем подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

Ранее Путин назвал Зеленского "действовавшим когда-то главой государства" и заявлял об отказе заключать мирный договор с Зеленским, так как тот якобы "в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать". Эту позицию раскритиковал среди прочих глава МИД Украины Андрей Сибига: "Замечания Путина о легитимности президента Украины абсурдны. За четверть века его пребывания в Кремле в Украине сменились три президента на честных выборах".

Легитимность Зеленского как президента подтверждена законодательством Украины

Выборы президента Украины должны были пройти в 2024 году, по истечении пятилетнего срока полномочий, на который в 2019 году был избран Владимир Зеленский. Однако законодательством Украины установлено, что в условиях режима военного положения (он действует с 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России) президентские выборы не проводятся, а полномочия главы государства не могут быть прекращены.

В статье 10-й закона "О правовом режиме военного положения", в частности, говорится: "В период военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность".

Более того, на той части территории Украины, которая не оккупирована российскими войсками, работают все конституционные органы власти; в обществе существует консенсус относительно легитимности Владимира Зеленского как президента. Опросы общественного мнения показывают, что доверие к нему растет; согласно исследованию Киевского международного института социологии, опубликованному в конце марта нынешнего года, рейтинг доверия Зеленского составляет 69% - максимум за последние два года.