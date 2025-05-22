Baltijas balss logotype

РФ требует отстранить Зеленского для подписания меморандума 2 894

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
Deutsche Welle
РФ требует отстранить Зеленского для подписания меморандума
ФОТО: twitter

Украинский народ должен выбрать нового президента, который будет обладать легитимностью для подписания международных документов, заявил глава правового отдела МИД РФ.

Для подписания меморандума о прекращении огня в Украине народ этой страны должен выбрать нового президента, заявили в министерстве иностранных дел России. Президент Украины Владимир Зеленский потерял легитимность, поэтому не может подписывать международные документы, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в интервью ТАСС в четверг, 22 мая.

Меморандум должен подписывать "человек, который имеет на то мандат народа", поскольку "иначе будут проблемы", указал он далее. Мусихин также заявил, что полномочия по подписанию международных документов могут быть и у спикера Верховной рады.

Путин считает Зеленского нелегитимным президентом

Президент РФ Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, неоднократно требовал проведения в соседней стране новых президентских выборов. В конце марта он предложил обсудить введение "временного управления" в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы, а затем подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

Ранее Путин назвал Зеленского "действовавшим когда-то главой государства" и заявлял об отказе заключать мирный договор с Зеленским, так как тот якобы "в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать". Эту позицию раскритиковал среди прочих глава МИД Украины Андрей Сибига: "Замечания Путина о легитимности президента Украины абсурдны. За четверть века его пребывания в Кремле в Украине сменились три президента на честных выборах".

Легитимность Зеленского как президента подтверждена законодательством Украины

Выборы президента Украины должны были пройти в 2024 году, по истечении пятилетнего срока полномочий, на который в 2019 году был избран Владимир Зеленский. Однако законодательством Украины установлено, что в условиях режима военного положения (он действует с 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России) президентские выборы не проводятся, а полномочия главы государства не могут быть прекращены.

В статье 10-й закона "О правовом режиме военного положения", в частности, говорится: "В период военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность".

Более того, на той части территории Украины, которая не оккупирована российскими войсками, работают все конституционные органы власти; в обществе существует консенсус относительно легитимности Владимира Зеленского как президента. Опросы общественного мнения показывают, что доверие к нему растет; согласно исследованию Киевского международного института социологии, опубликованному в конце марта нынешнего года, рейтинг доверия Зеленского составляет 69% - максимум за последние два года.

Читайте нас также:
#россия-украина #зеленский
12
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 156
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 287
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 321
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 375

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 122
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 179
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 208
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 435
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 257
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 122
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 179
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 208

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео