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В Вашингтоне у Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля 1 350

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
В Вашингтоне у Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля
ФОТО: twitter

В результате перестрелки у Еврейского музея в Вашингтоне в среду вечером были убиты двое сотрудников посольства Израиля, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, передаёт LETA со ссылкой на AP и AFP.

Музей расположен неподалёку от здания Федерального бюро расследований (ФБР).

Постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что стрельба является актом антисемитского терроризма.

«Мы уверены, что власти США решительно привлекут к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением, – написал Данон в социальной сети X. – Израиль будет продолжать решительно действовать для защиты своих граждан и представителей по всему миру».

Американские власти уже подтвердили, что стрелок задержан.

Во время задержания убийца выкрикивал: «Свободу Палестине». Он был опознан как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Он напал на четверых человек, покидавших мероприятие в музее, и застрелил двоих из них. После этого он вошёл в здание музея, где был задержан.

Как сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, убитыми оказалась молодая пара, которая вскоре собиралась обручиться.

На месте происшествия находятся генеральный прокурор США Пэм Бонди и бывшая судья Жанин Пирро, которая в настоящее время занимает пост федерального прокурора в Вашингтоне. Её офис будет вести расследование по данному делу.

«Этим ужасным убийствам, основанным, по всей видимости, на антисемитизме, нужно положить конец — ПРЯМО СЕЙЧАС! — заявил сегодня утром в социальных сетях президент США Дональд Трамп. — Ненависти и радикализму не место в США. Мои соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное вообще может происходить!»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что потрясён произошедшим в Вашингтоне.

«Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма, унёсший жизни двух молодых сотрудников израильского посольства. (…) Мы вместе с еврейской общиной Вашингтона и всей Америки. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть нас не сломают», — подчеркнул он.

Два участника музейного мероприятия рассказали журналистам, что находились внутри, когда услышали звуки выстрелов. Вскоре в здание забежал взволнованный мужчина, которому люди предложили воды, думая, что ему нужна помощь. Однако оказалось, что это был стрелок. Когда прибыла полиция, он начал кричать: «Свободу Палестине!»

Мероприятие в музее было посвящено гуманитарной помощи и путям сотрудничества между евреями, мусульманами и христианами для оказания помощи невинным людям в секторе Газа и Израиле.

На прошлой неделе Еврейскому музею в Вашингтоне были выделены государственные средства на усиление мер безопасности. Руководство учреждения выражало обеспокоенность в связи с тем, что музей является еврейской организацией, а также в связи с недавним открытием новой экспозиции, посвящённой ЛГБТК+ сообществу, сообщает телеканал NBC4 Washington.

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#сша #израиль
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(1)
  • A
    Aleks
    22-го мая

    ,,Евреи,как умные люди,что должны нести миру?Свет и процветание. А они что несут?Войны,грабежи,убийства и обман и это надо менять,, Глава международной Каббалы Микаэль Лайтман,Израиль. Может и не было б никакого антисемитизма ,если на себя в зеркало поглядеть и Лайтман и многие другие это понимают.

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