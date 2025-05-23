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15 млрд на отели для мигрантов: налогоплательщики платят по 4 миллиона в день 0 497

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
15 млрд на отели для мигрантов: налогоплательщики платят по 4 миллиона в день

В Великобритании уже более 110 тысяч мигрантов живут за счёт бюджета — размещение в гостиницах стало втрое дороже прогнозов, а число пересечений Ла-Манша бьёт рекорды.

По последним данным, опубликованным Министерством внутренних дел Великобритании, в отелях за государственный счёт проживают 32 345 мигрантов. Это меньше, чем в декабре (38 079 человек), но всё ещё больше, чем на момент прихода лейбористов к власти, когда эта цифра составляла 29 585.

По данным издания Express, общий объём расходов на отели и размещение мигрантов может достичь ошеломляющих 15 миллиардов фунтов за 10 лет. К такому выводу пришла Национальная служба аудита (NAO).

Это означает, что ежедневно британские налогоплательщики платят более 4,19 миллиона фунтов на содержание мигрантов в отелях. Контракты на это были заключены с компаниями Serco, Clearsprings Ready Homes и Mears Group в 2019 году.

Эти расходы уже втрое превышают изначальные прогнозы Министерства внутренних дел. Среднегодовая стоимость размещения мигрантов теперь выше, чем предполагаемая экономия от сокращения зимних пособий на отопление.

Количество мигрантов, пересёкших Ла-Манш в этом году, превысило 13 тысяч — это рекордный показатель, усиливающий давление на систему предоставления убежища.

По данным отчёта Национальной службы аудита:

С декабря 2019 года до конца 2024 года число людей, живущих в правительственном жилье для мигрантов, выросло на 134 процентов — с 47 тысяч до 110 тысяч человек.

Из них около 42 тысяч проживают во временных объектах, в том числе 38 тысяч — в отелях.

Хотя отели составляют лишь 35 процентов всех объектов размещения мигрантов, они потребляют 76 процентов всего годового бюджета — это около 1,3 миллиарда из 1,7 миллиарда фунтов в 2024–2025 году.

Национальная служба аудита также заявила, что отели могут быть более прибыльными для подрядчиков, чем другие виды жилья. Подрядчики отвечают как за поиск временного расселения, так и за аренду отелей для десятков тысяч мигрантов, прибывающих через Ла-Манш на малых лодках.

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#великобритания #беженцы
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