"Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко осудил ведущие государства Западной Европы, входящие в "Большую Семерку":

"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за наше выживание до того, как террористы ХАМАСа на нашей границе будут уничтожены, и одновременно - создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства.

Война началась 7 октября, когда палестинские террористы прорвали нашу границу, убили 1200 невинных людей и похитили более 250 столь же невинных людей в застенки Газы.

Израиль принимает концепцию президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни от одной страны в подобной ситуации нельзя ждать согласия на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, на это не согласится.

Это война цивилизации против варварства. Израиль продолжит защищать себя справедливыми средствами - до полной победы".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, в своем телеграм-канале отметил: ""ХАМАС приветствует заявление Британии, Франции и Канады как "шаг в верном направлении". Какой позор."

Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар Таль: "Израиль всегда соблюдает международное право. Каждый в международном сообществе должен решить, на чьей он стороне - на стороне Израиля или на стороне ХАМАСа?"