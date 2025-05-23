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Израиль-Западу: позор соглашателям, а мы в своем праве 2 503

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко осудил ведущие государства Западной Европы, входящие в "Большую Семерку":

"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за наше выживание до того, как террористы ХАМАСа на нашей границе будут уничтожены, и одновременно - создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства.

Война началась 7 октября, когда палестинские террористы прорвали нашу границу, убили 1200 невинных людей и похитили более 250 столь же невинных людей в застенки Газы.

Израиль принимает концепцию президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни от одной страны в подобной ситуации нельзя ждать согласия на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, на это не согласится.

Это война цивилизации против варварства. Израиль продолжит защищать себя справедливыми средствами - до полной победы".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, в своем телеграм-канале отметил: ""ХАМАС приветствует заявление Британии, Франции и Канады как "шаг в верном направлении". Какой позор."

Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар Таль: "Израиль всегда соблюдает международное право. Каждый в международном сообществе должен решить, на чьей он стороне - на стороне Израиля или на стороне ХАМАСа?"

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(2)
  • OT
    Ol Ti
    23-го мая

    пока израильская военщина будет у власти, мира там не будет...

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