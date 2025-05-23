Путин не хочет ехать в Ватикан на переговоры с Украиной

По словам источников Bloomberg, президент РФ не поедет в Ватикан "по соображениям безопасности". К тому же Москва предпочитает сосредоточиться на переговорах технического уровня в стамбульском формате.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в мирных переговорах по Украине в Ватикане или где-либо еще в ближайшее время, сообщило в четверг, 22 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на российских чиновников. В Кремле предпочитают сосредоточиться на переговорах технического уровня, которые стартовали в Стамбуле 16 мая.

По словам политолога Сергея Маркова, Путин не поедет в страну НАТО Италию "по соображениям безопасности", а также потому, что Россия не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.

Вовлечение в переговорный процесс Ватикана вызывает скепсис и у Русской православной церкви - она рассматривает Святой престол как "исторического соперника" в Украине, а также упрекает его за отсутствие критики в адрес киевских властей, закрывавших храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Предпочтение стамбульскому формату

Москва отдает предпочтение Турции как площадке для обсуждения условий будущего меморандума о мире, рассказали три собеседника Bloomberg, близких к Кремлю. Один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что выбор российской стороной Турции и участников переговоров 2022 года может свидетельствовать о намерении России "вернуться к исходной точке".

Источники агентства также рассказали, что США сейчас находятся в контакте с Киевом, чтобы способствовать переговорам, и одновременно сигнализируют Москве о нежелательности участия в консультациях сторонников "жесткой линии" вроде Владимира Мединского - помощника президента РФ, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 16 мая текущего года и в 2022 году.

Идея встречи в Ватикане

Идею проведения встречи в Ватикане выдвинул президент США Дональд Трамп. Позднее инициативу поддержал и новый понтифик - папа римский Лев XIV. 21 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры о прекращении огня могут пройти уже на следующей неделе в Ватикане.

The Washington Post сообщила, что Италия уведомила Москву о готовности обеспечить проезд ее представителей для участия в переговорах, но пока неясно, будет ли это распространяться на Путина, в отношении которого действует ордер Международного уголовного суда (МУС). Италия признает юрисдикцию МУС и ратифицировала Римский статут.

Непримиримые позиции

16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года состоялась встреча делегаций России и Украины. The Economist писал, что Москва потребовала передачи ей контроля над четырьмя регионами - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, которые она до сих пор не в состоянии захватить полностью. По данным источников издания, Владимир Мединский открыто заявил, что в случае отказа от уступок Россия готова "воевать бесконечно". Переговоры завершились без каких-либо конкретных договоренностей о мире. Украина категорически отвергла возможность каких-либо территориальных уступок.

Вскоре, 19 мая, состоялся двухчасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом, но он тоже не принес прорыва. По данным The Financial Times, это вызвало разочарование у европейских и украинских партнеров США. Как рассказали источники издания, Трамп дал понять, что больше не намерен играть активную роль посредника и предоставит России и Украине возможность самим прийти к договоренностям.

Трамп: Путин не собирается заканчивать войну

Как сообщила затем 21 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным проинформировал европейских лидеров о том, что президент России не собирается заканчивать войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает в ней.

Как отмечает издание, европейские лидеры догадывались, что Путин не хочет мира, но впервые услышали подтверждение своим предположениям из уст Трампа. При этом слова Трампа противоречили его же публичным заявлениям о том, что Путин якобы искренне стремится к миру.