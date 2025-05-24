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Больше суток в шахте: в ЮАР спасены 260 золотоискателей 0 271

В мире
Дата публикации: 24.05.2025
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Больше суток в шахте: в ЮАР спасены 260 золотоискателей
ФОТО: Youtube

В Южной Африке в пятницу были спасены 260 золотоискателей, которые более суток провели в подземной шахте, сообщает оператор рудника, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Золотоискатели оказались заблокированы под землёй в четверг в руднике Клоф, расположенном в 60 километрах к западу от Йоханнесбурга, после аварии, в результате которой вышел из строя грузовой лифт, сообщила горнодобывающая компания "Sibanye-Stillwater".

В первой фазе спасательной операции на поверхность были подняты 79 человек, а оставшиеся были спасены спустя шесть часов.

В ходе спасательной операции было решено не использовать аварийные выходы, поскольку в этом случае горнякам пришлось бы преодолеть более длинный путь.

Рудник Клоф — один из самых глубоких в стране, его оператором является компания, акции которой котируются на Йоханнесбургской бирже.

В шахтах Южной Африки ежегодно гибнут десятки горняков, однако за последние 20 лет число жертв сократилось благодаря ужесточению стандартов безопасности. В 2024 году погибли 42 шахтёра, а в предыдущем году — 55.

Южная Африка является крупнейшим экспортёром платины, а также важным поставщиком золота, алмазов, угля и других полезных ископаемых. В горнодобывающей отрасли страны заняты сотни тысяч человек.

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#африка #юар
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