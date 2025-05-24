Индийские пограничники застрелили пакистанца

Индийские силовики утверждают, что пакистанец пытался пересечь границу и не реагировал на требования остановиться, пишет Dw .

Индийские пограничники заявили, что застрелили пакистанца после того, как он пытался незаконно пересечь границу. Об этом в субботу, 24 мая, сообщает агентство AFP, цитируя заявление пограничных сил безопасности Индии.

По заявлению силовиков, накануне вечером военнослужащие в штате Гуджарат заметили "подозрительное лицо", двигавшееся к пограничному ограждению. Человек игнорировал требования остановиться и продолжал бежать, после чего его застрелили, утверждают пограничники.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился после того, как 22 апреля в городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к инциденту, Пакистан эти обвинения отверг и призвал провести независимое расследование.

После этого страны начали обмен ограничениями, а на границе регулярно вспыхивали конфликты. С 10 мая стороны при посредничестве США, Турции и Саудовской Аравии договорились о режиме прекращения огня. После этого Индия и Пакистан обвинили друг друга в нарушении достигнутого соглашения.