Литва — в суд, Латвия — на паузе: будет ли общий иск против Минска?

Латвия рассмотрит вопрос, присоединяться ли к иску Литвы в Международный суд ООН в Гааге в связи с миграционным кризисом, спровоцированным Беларусью, сообщила в пятницу передача Латвийского телевидения "Панорама".

Министерство внутренних дел Латвии узнало об обращении Литвы в суд ООН из СМИ и в настоящее время оценивает возможность присоединиться к нему.

В свою очередь в Министерстве юстиции отметили, что в рамках такого процесса нужно доказать ответственность не конкретных людей, а всего государства за возникновение кризиса. Это юридически сложный вопрос, и судебный процесс может быть не быстрым.

Как заявило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы, дело касается нарушения обязательств государств по Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Доказательства, собранные литовскими ведомствами, подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации потоков мигрантов", - говорится в сообщении МИД.

Об участии Минска свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты были препровождены к литовской границе белорусскими силами безопасности и вынуждены пересекать ее нелегально, часто в опасных и угрожающих жизни условиях.

По данным МИД, пограничные службы Беларуси, несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, отказались сотрудничать с литовскими ведомствами с целью пресечения незаконных пересечений границы.

"Литва рассматривает эти действия как преднамеренную попытку белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и Европейский союз в ответ на их поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

По данным МИД, несмотря на интенсивные двусторонние переговоры, спор о нарушениях Протокола ООН не был урегулирован, поэтому Литва в понедельник обратилась в Международный суд ООН, требуя привлечения Беларуси к ответственности в соответствии с международным правом.

Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что противоречащие международному праву действия не повторятся.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили 23,6 тыс. случаев нелегального проникновения иностранцев в страну из Беларуси. Одни и те же лица пытаются незаконно пересечь границу неоднократно.