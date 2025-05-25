После Канн Ницца страдает от отключения электричества, вызванного «злонамеренным актом»

Вслед за Каннами в субботу вечером отключилось электричество в Ницце. Около 45 000 домов временно остались без электричества. Подача электроэнергии была восстановлена около 6 часов утра в воскресенье. Пострадали также соседние города Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер.

Вслед за Каннами в субботу вечером отключилось электричество в Ницце. Около 45 000 домов временно остались без электричества. Подача электроэнергии была восстановлена около 6 часов утра в воскресенье. Пострадали также соседние города Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер.

По данным прокуратуры, пожар произошел на электрическом трансформаторе в районе Мулен на западе Ниццы, где процветает наркоторговля.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем посте на сайте X решительно осудил "эти злонамеренные действия, которые затрагивают нашу страну". Он сообщил, что город подаст жалобу.

Этот инцидент произошел через день после отключения электричества в Каннах и прилегающем регионе. Почти 160 000 домов пострадали от отключения электроэнергии, вызванного злоумышленными действиями.

В департаменте Вар была подожжена высоковольтная подстанция, а в департаменте Альп-Маритиме был спилен столб. Но Каннский фестиваль смог продолжить работу в последний день благодаря автономной системе энергоснабжения. Электричество было восстановлено в регионе в конце дня.

На данный момент нет никаких признаков того, что эти два инцидента связаны между собой.