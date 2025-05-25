Зеленский упрекнул США за реакцию на масштабный удар России

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории минувшей ночью. Об этом он написал в официальном Telegram-канале вместе с фотографиями последствий атаки.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет [президента России Владимира] Путина», — указал он.

Кроме того, украинский президент призвал Соединенные Штаты не молчать, а ввести новые антироссийские санкции. Именно такая реакция Вашингтона, по его словам, может «точно помочь» установлению мира.

Ранее на масштабный удар Вооруженных сил РФ по Украине отреагировал министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Он также призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.