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Зеленский упрекнул США за реакцию на масштабный удар России 0 345

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Зеленский упрекнул США за реакцию на масштабный удар России
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: США молчат после масштабного удара России по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории минувшей ночью. Об этом он написал в официальном Telegram-канале вместе с фотографиями последствий атаки.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет [президента России Владимира] Путина», — указал он.

Кроме того, украинский президент призвал Соединенные Штаты не молчать, а ввести новые антироссийские санкции. Именно такая реакция Вашингтона, по его словам, может «точно помочь» установлению мира.

Ранее на масштабный удар Вооруженных сил РФ по Украине отреагировал министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Он также призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

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