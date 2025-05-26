Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше. Euronews обсудил с политологом, какой будет политика в стране в зависимости от победителя.

Кандидаты на пост президента Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, которые примут участие во втором туре голосования 1 июня, представляют совершенно разную систему ценностей, заявила эксперт сети Team Europe Direct и профессор Варшавской школы экономик Малгожата Моленда-Здзех в интервью Euronews.

"Разница менее чем в два процентных пункта очень мала, и все будет решаться во втором туре. Оба сценария вполне вероятны", — считает она.

В Польше президент отвечает за международные отношения и оборону.

Сценарий I: Рафал Тшасковский

Социолог и политолог обращает внимание на опыт Рафала Тшасковского в международной политике. "Он начал интересоваться политикой, помогая в политических кампаниях. Он был помощником евродепутата Яцека Сариуша-Вольского. Позже он сам стал членом Европарламента. Благодаря знанию языков он имеет прямые контакты с политиками, что очень важно на международной арене", — говорит Малгожата Моленда-Здзех.

По мнению эксперта, победа Рафала Тшасковского приведет к дальнейшему укреплению позиций Польши в Евросоюзе.

"Это также создаст имидж Польши, которая открыта, хочет сотрудничать, ведет диалог, понимает, что в Евросоюзе решения принимаются на основе принципа компромисса", — подчеркивает политолог и социолог.

По ее словам, если Тшасковский станет президентом, он будет работать на основе нового Нансийского договора о сотрудничестве с Францией. Среди прочего, он предусматривает взаимные гарантии безопасности Польши и Франции, включает пункт о военной поддержке в случае нападения на одну из стран, а также сотрудничество в области оборонной промышленности, экономики, сельского хозяйства и науки. До сих пор Франция брала на себя подобные обязательства только в отношениях с Германией.

""Веймарский треугольник", безусловно, будет использован здесь, и партнеры, а именно Франция, Германия и Польша, будут очень активны", — считает Малгожата Моленда-Здзех.

По ее мнению, благодаря долгой работе на посту мэра Варшавы Рафал Тшасковский участвует в различных международных проектах, в том числе в C40 Cites.

"Это ассоциация городов и ассоциация мэров для построения устойчивого мира. Она также служит основой для создания сетевых отношений, обеспечивает основу для признания", — объясняет аналитик.

Профессор рассказывает, что у Тшасковского сложились хорошие отношения с мэром Парижа Анн Идальго.

"Благодаря знанию языков они нравятся друг другу, ведь они могут говорить напрямую, без переводчика. И это важные партнеры по сотрудничеству. Ведь оно не ограничивается только экономическим сотрудничеством. Это и политическое сотрудничество, сотрудничество в рамках энергетического перехода. Мы опережаем решение о выборе партнера для строительства атомной электростанции", — говорит Малгожата Моленда-Здзех.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий сейчас борются за голоса националистических партий, которые набрали более 20% голосов в первом туре. Они хотят противостоять вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Как должен вести себя новый президент?

"В интересах Польши строить хорошие отношения с Украиной. С нашими соседями у нас должны быть хорошие отношения, и именно там мы должны начать функционировать в какой-то более широкой группе, и эта более широкая группа — Евросоюз", — считает эксперт.

Тем не менее она подчеркивает, что "сейчас не тот момент, чтобы принимать решение о будущем Украины, потому что в наших интересах скорее поддерживать ее".

Сценарий II: Кароль Навроцкий

"Если бы Кароль Навроцкий стал президентом, я думаю, произошла бы огромная революция в области международных отношений", — отмечает Малгожата Моленда-Здзех.

"Предвыборные заявления Кароля Навроцкого полны искажений в отношении Евросоюза. Среди прочего, конференция перед памятником Витосу, длившаяся всего 15 минут, содержала много дезинформации о соглашении с Mercosur, ассоциации городов и деревень C40 Cities, членом которой является Варшава. Так что это уже говорит о том, что Евросоюз, его образ, который сейчас определенным образом искажается, конечно, не будет первым ориентиром в отношениях или в международных отношениях", — подчеркивает политолог.

Эксперт также обращает внимание на трансатлантические отношения.

"Сам визит Навроцкого во время предвыборной кампании в США, фотография с Трампом показывают, где будет сделан акцент, на каком сотрудничестве. А в те времена, в которые мы живем, эта политика Трампа совершенно непредсказуема, и все эксперты отмечают, что нам необходимо иметь хорошие отношения с нашими соседями. Поскольку мы уже 20 лет являемся членом Евросоюза, акцент должен быть скорее на Евросоюзе", — считает политолог.

"С другой стороны, эта непредсказуемость политики Кароля Навроцкого основана еще и на том, что она вызывает негативные чувства и создает или поднимает этот барабан негативных стереотипов по отношению, например, к иммигрантам, в основном украинцам, которые, если мы посмотрим на экономические данные, именно те, кто остается в Польше, все-таки работают. По данным, от 60 до 90% работают, имеют свой бизнес, а это значит, что они также строят наше процветание. Они платят налоги. Они не представляют абсолютно никакой угрозы для нас, для польских женщин и мужчин.