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Если Путин продолжит играть в игры, мало не покажется - сенатор США 2 770

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Если Путин продолжит играть в игры, мало не покажется - сенатор США
ФОТО: Global Look Press

Сенатор Грэм: если Путин продолжит играть в игры, США примут меры.

Американский сенатор Линдси Грэм пригрозил президенту России Владимиру Путину новыми санкциями. Об этом он заявил в открытом письме российскому лидеру, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Сенат [США] готов к любому развитию событий. Законопроект [о санкциях] изолирует Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает. Те, кто поддерживают варварское вторжение, должны осознать все его последствия», — пригрозил он.

По его словам, «военная машина Путина» остановится, если Китай и Индия перестанут покупать российскую нефть. Грэм также отметил, что Сенат примет меры, если президент РФ «продолжит играть в игры».

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Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Тяжело Трампу и многим людям в мире победить сионизм,который расцвел пышным цветом в России,на Украине и в мире и ,надеюсь,что светлые силы с ним справятся и не надо идеализировать сиониста-фашиста Путина.С 1991 года они уничтожают Россию,да и не только . Шеломов такое же чмо и гнида как и Чубайс ,отпущенный в Израиль и вся остальная свора ,уничтожающая и грабящая страну. Таже песня и на Украине ..Да и еще кое где,далеко ходить не надо

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  • AE
    Al Ekses
    27-го мая

    Повторю известный мем: это вы играете в карты, а Путин в шахматы.

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