Блэкаут на юге Франции: ответственность взяли анархисты

Две "группы анархистов" заявили о причастности к отключению света в Каннах и Ницце 24 и 25 мая, пишет DW .

Ответственность за масштабные сбои в электроснабжении на французском Лазурном берегу взяли на себя анархисты. Об этом сообщает в воскресенье, 25 мая, медиакомпания BFMTV со ссылкой на анонимное заявление, которое передали в прокуратуру французских округов Грас и Драгиньян.

Заявление было опубликовано 25 мая на одном из веб-сайтов, управляемом активистами ультралевого движения, сообщает BFMTV. В нем авторы представляются как две "группы анархистов", которые берут на себя ответственность "за атаку на объекты электроснабжения на Лазурном берегу".

"Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 кВ, идущую из Ниццы", - говорится в заявлении.

Авторы добавили, что "для защиты своих идеалов" они хотели оставить без электричества научно-исследовательские центры, авиационные и аэрокосмические предприятия, стартапы, аэропорт и другие промышленные, военные и технологические объекты региона.

Достоверность заявления пока не подтверждена.

Мэр Ниццы заявил о "злонамеренных действиях"

24 мая, в день закрытия Каннского кинофестиваля, в Каннах произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались около 160 000 домохозяйств. На следующий день без электроэнергии остались около 45 000 домохозяйств в соседней Ницце.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в связи с этим указал на "злонамеренные действия". По данным ряда французских СМИ, прокуратура расследует умышленный поджог на электростанции.