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Франция построит новый атомный авианосец за 10 миллиардов евро 0 860

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Франция построит новый атомный авианосец за 10 миллиардов евро
ФОТО: Global Look Press

Глава ВМС Франции Вожур: Строительство авианосца будет согласовано в 2025 году.

Строительство нового корабля, который сменит единственный французский атомный авианосец Charles de Gaulle («Шарль де Голль»), будет согласовано в 2025 году, заявил начальник главного штаба Военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Техническое задание уже составлено. Сейчас мы ведем деликатные дискуссии с производителями, чтобы все уложилось в финансовые рамки закона о военном планировании», — сказал французский офицер.

По его словам, корабль получит модульную конструкцию, которая позволит сравнительно доступно проводить его модернизацию. По данным издания, стоимость проекта составляет 10 миллиардов евро, а сам авианосец должен быть построен к 2038 году.

Ранее американское издание 19FortyFive рассказало, что у авианосца Prince of Wales («Принц Уэльский») Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании есть сообщение для ВМФ России.

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