Госдолг Украины заметно вырос

Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины вырос почти на пять процентов за месяц.

По итогам апреля 2025 года госдолг Украины увеличился примерно на пять процентов и достиг отметки в 180 миллиардов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Для сравнения, в марте суммарный размер долговых обязательств республики, по оценке местного Министерства финансов (Минфина), составлял 171,73 миллиарда долларов. Таким образом, прирост показателя в месячном выражении составил примерно 8,27 миллиарда.

В гривенном эквиваленте госдолг Украины вырос 5 процентов, а в долларовом — на 4,8 процента, уточнил Гетманцев. Подавляющую часть обязательств страны составили внешние заимствования, на долю которых пришлось 74,5 процента. Остальные 25,5 процента долга пришлись на внутренний рынок.

По итогам 2024 года власти Украины столкнулись с рекордным дефицитом бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов. Основными донорами национальной экономики продолжают оставаться западные партнеры республике в лице стран Евросоюза (ЕС), Канады, Японии, Австралии и США.