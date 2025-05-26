Литву заполонили клопы. Привезут ли туристы-соседи нам такой «подарок»?

В крупнейших городах Литвы стремительно растёт проблема с клопами, и специалисты по борьбе с вредителями сообщают о значительном увеличении числа случаев заражения с конца пандемии Covid-19, пишет LA.lv со ссылкой на литовское издание lrt.lt.

Количество звонков с просьбами уничтожить клопов удвоилось, а самая тяжёлая ситуация наблюдается в столице Вильнюсе, за которой следуют Каунас и Шяуляй.

Внезапный рост численности клопов стал серьёзным вызовом для городов Литвы. "Раньше мы получали около трёх звонков в неделю. Сейчас столько же поступает за один день", – рассказывает Эдгарас Валюс, руководитель по развитию компании по уничтожению вредителей Derapro.

По его словам, клопы обычно прячутся в деревянных рамах кроватей, особенно под матрасами.

"Эти маленькие чёрные точки — их экскременты. Клопы питаются кровью человека", – объясняет он, призывая постояльцев гостиниц приподнимать матрас и проверять признаки заражения.

В Латвии тем временем обеспокоенность вызывает приближение туристического сезона, который вот-вот начнётся. Это усиливает опасения, что клопы могут быстро распространиться и у нас — с туристами из соседней страны.

Согласно данным Европейской ассоциации по борьбе с вредителями за 2024 год, с 2020 года заражённость клопами в Европе выросла на 40%. Основные причины — рост объёмов путешествий, глобализация, а также повышенная устойчивость клопов к инсектицидам.