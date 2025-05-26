Baltijas balss logotype

Литву заполонили клопы. Привезут ли туристы-соседи нам такой «подарок»? 0 2363

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Литву заполонили клопы. Привезут ли туристы-соседи нам такой «подарок»?
ФОТО: пресс-фото

В крупнейших городах Литвы стремительно растёт проблема с клопами, и специалисты по борьбе с вредителями сообщают о значительном увеличении числа случаев заражения с конца пандемии Covid-19, пишет LA.lv со ссылкой на литовское издание lrt.lt.

Количество звонков с просьбами уничтожить клопов удвоилось, а самая тяжёлая ситуация наблюдается в столице Вильнюсе, за которой следуют Каунас и Шяуляй.

Внезапный рост численности клопов стал серьёзным вызовом для городов Литвы. "Раньше мы получали около трёх звонков в неделю. Сейчас столько же поступает за один день", – рассказывает Эдгарас Валюс, руководитель по развитию компании по уничтожению вредителей Derapro.

По его словам, клопы обычно прячутся в деревянных рамах кроватей, особенно под матрасами.

"Эти маленькие чёрные точки — их экскременты. Клопы питаются кровью человека", – объясняет он, призывая постояльцев гостиниц приподнимать матрас и проверять признаки заражения.

В Латвии тем временем обеспокоенность вызывает приближение туристического сезона, который вот-вот начнётся. Это усиливает опасения, что клопы могут быстро распространиться и у нас — с туристами из соседней страны.

Согласно данным Европейской ассоциации по борьбе с вредителями за 2024 год, с 2020 года заражённость клопами в Европе выросла на 40%. Основные причины — рост объёмов путешествий, глобализация, а также повышенная устойчивость клопов к инсектицидам.

Читайте нас также:
#насекомые в доме
0
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 161
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 299
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 331
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 401

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 142
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 232
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 510
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 285
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 176
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 142
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 232

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео