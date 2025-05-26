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Макрон пригрозил России масштабными санкциями 0 409

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Макрон пригрозил России масштабными санкциями
ФОТО: Global Look Press

Макрон: ЕС намерен ввести против России масштабные санкции.

Страны Европейского союза (ЕС) намерен ввести против России масштабные санкции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — сказал французский лидер, при этом подчеркнув, что «приветствует мирную инициативу США».

По словам Макрона, западные союзники должны иметь инструменты, чтобы «принудить Россию к миру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала США вместе с европейцами вести скоординированное ужесточение санкций против России.

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