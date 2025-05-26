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У ЕС есть деньги! Каллас будет продвигать демократию вместо США 5 995

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
У ЕС есть деньги! Каллас будет продвигать демократию вместо США
ФОТО: Global Look Press

Каллас: ЕС намерен хотя бы частично занять место USAID - американскую корпорацию по продвижению "демократии" - в странах третьего мира.

Европейский союз (ЕС) намерен хотя бы частично заменить собой деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в странах третьего мира, акцентируя внимание на проектах по «продвижению демократии». Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Европейские министры обсудят последствия выхода USAID из проектов помощи развития и то, на каких направлениях Евросоюз сможет прийти на замену», — отметила глава евродипломатии.

При этом Каллас подчеркнула, что ЕС «не способен заполнить ту пустоту, которую оставляют за собой США», ограничив деятельность USAID по всему миру. Она добавила, что Брюссель сфокусируется на европейских приоритетах, которыми, по ее словам, являются «демократия, свобода СМИ и защита прав человека».

Ранее Каллас призвала к оказанию сильнейшего давления на Россию. По ее мнению, подобная тактика Запада позволит завершит конфликт на Украине.

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(5)
  • F
    FOXBAT
    26-го мая

    Вот что значат две лишние капли валерианки... Постоянно задаюсь вопросом - что у неё в мозгах ? Наверное вакуум !

    23
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    26-го мая

    А её кто-то ещё слушает? Ей надо ещё позавчера продвигаться в сторону санитаров. Совсем плохое дело с головой.

    20
    1
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Молодец,Каллас..Недалёкого ума баба -о чем и сказал в Европарламенте один немецкий депутат. Если решила продвигать USAID Сороса,то она уже нажила себе врагов в лице команды Трампа и не только. Уже Каллас отстранили от многих дел в ЕС,но ,похоже,скоро все закончится очень плачевно для нее..

    21
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    26-го мая

    "У ЕС есть деньги! Каллас будет продвигать демократию вместо США" - Звучит как угроза.

    18
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го мая

    Если у Какаллас есть свои личные лишние деньги - пусть тратит как хочет. Но какое право никем не избранный околополитик имеет распоряжаться нашими налогами? Не, все-таки редКОСТная тварь...

    37
    2
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