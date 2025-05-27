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ЕС не смог договориться с США о борьбе с обходом санкций 0 662

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
Deutsche Welle
ЕС не смог договориться с США о борьбе с обходом санкций
ФОТО: Unsplash.com

Совместная работа ЕС и США по вопросу борьбы с уклонением от санкций против России прекращена, сообщают ARD и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД Германии, пишет DW.

Европейский Союз не смог договориться с США и Китаем о контроле за соблюдением санкций против России. Об этом во вторник, 27 мая, сообщают немецкий общественный вещатель ARD и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на конфиденциальный отчет немецкого министерства иностранных дел - сводку о ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая.

На этой закрытой для СМИ встрече глав МИД стран ЕС обсуждались возможности дальнейших санкций, достигнутые успехи и упущения. В ней участвовали спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан и глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС (EU INTCEN) Даниэль Маркич. При этом О'Салливан сообщил, что "все переговорные каналы с американской стороной по вопросам уклонения от санкций были прерваны".

ЕС больше не сотрудничает с США в борьбе с обходом санкций

В документе делается вывод, что ЕС больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в борьбе с обходом санкций, а соответствующее сотрудничество стран G7 также "потеряло динамику". Совместная работа ЕС и администрации президента США Дональда Трампа в этом направлении больше не ведется, и теперь неясно, как в будущем будут согласовываться дальнейшие санкции против России, указывается далее.

Одновременно О'Салливан и Маркич отметили, что санкции оказывают значительное влияние на российскую экономику. По этим данным, ЕС добился значительных успехов в пресечении экспорта товаров военного назначения через третьи страны, в особенности, через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. По-прежнему наблюдаются проблемы в контроле за экспортными потоками в РФ через Казахстан, ОАЭ и Турцию.

При этом "примерно 80 процентов случае обхода санкций" приходятся на Китай, включая Гонконг, но власти в Пекине продолжают это отрицать, сообщил далее О'Салливан. В этих нарушениях участвуют компании из ЕС, что ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами, указал он далее.

Успехи в мерах против "теневого" флота

Кроме того, на заседании в Брюсселе были отмечены определенные успехи в санкциях против российского "теневого" флота, с помощью которого РФ в обход санкций экспортирует нефть. По просьбе ЕС несколько государств, в которых были зарегистрированы российские танкеры, лишили их своих флагов, отметил О'Салливан. Он призвал страны Евросоюза к решительным действиям против всего "теневого" флота и рассмотреть возможность мер в отношении портов Турции, Индии и Малайзии, которые чаще других принимают российские танкеры.

В документе также отмечается, что следующие санкции ЕС, по всей вероятности, будут направлены против российского энергетического и банковского секторов. Данное предложение отвергла лишь Венгрия, в очередной раз продемонстрировав "отсутствие готовности к компромиссу", цитирует ARD отчет немецкого министерства.

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#санкции против россии
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