Израиль, после двух месяцев полной блокады Газы, начал ограниченно разрешать грузовикам с продовольствием въезжать на территорию сектора. При этом, несмотря на эскалацию воинственной риторики и наносимые по Газе авиаудары, израильские военные еще не начали там обещанного нового полномасштабного наземного наступления, операцию "Колесницы Гидеона". Все это происходит на фоне явно портящихся отношений израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом и остальным западным миром. Останутся ли США по-прежнему главным союзником Израиля?

Угрозы Израиля начать новый виток войны и блокада Газы сейчас вызвали самое резкое с момента начала конфликта 19 месяцев назад осуждение со стороны некоторых его союзников. Великобритания заявила, что приостанавливает переговоры с Израилем о расширении соглашения о свободной торговле. Ранее Великобритания, Франция и Канада потребовали от Израиля прекратить "совершенно несоразмерную" эскалацию и ясно дали понять, что его способы ведения войны, большое количество погибших и ужасающие гуманитарные условия в секторе Газе выходят за рамки того, что союзники Израиля далее готовы терпеть.

На прошлой неделе стало известно, что Испания обратится в Международный суд ООН с просьбой проверить действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на саммите Лиги арабских государств в Багдаде. Мадрид попросит суд оценить, соблюдает ли Израиль свои международные обязательства в отношении доступа гуманитарной помощи в Газу, а также вынести решение об ответственности Израиля за действия в Газе. Санчеc назвал действия ЦАХАЛ в Газе "массовым убийством" и заявил, что мировые лидеры должны усилить давление на Израиль.

Военная операция Израиля в секторе Газа началась в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда от рук джихадистов погибли больше тысячи человек и больше 250 были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа. Палестинская сторона утверждает, что за время боев в секторе Газа погибли, по разным подсчетам, больше 50 или 60 тысяч мирных жителей, однако независимо проверить эти данные невозможно.

ХАМАС продолжает удерживать около 50 израильских заложников, но, по оценкам спецслужб Израиля, из них жив только 21. Условием их освобождения лидеры ХАМАС называют полный вывод израильских войск из Газы и долгосрочный режим прекращения огня. Израиль это требование отвергает и требует вернуть заложников немедленно.

Крайне правые партнеры Биньямина Нетаньяху по коалиции выступают против отправки продовольствия в Газу и настаивают на полной оккупации всей территории сектора, даже несмотря на высказываемые иностранными союзниками Израиля опасения, что это еще больше усугубит гуманитарную катастрофу и приведет к массовому голоду. В то же время многие израильские генералы считают, что наземное вторжение провести будет очень трудно, и к тому же оно окажется смертельно опасным для заложников, удерживаемых в Газе.

В ближайшие дни планируется расширение гуманитарных поставок – в сектор Газа будут допущено несколько десятков грузовиков с продовольствием и медикаментами.

О том, как могут дальше развиваться события, в интервью Радио Свобода рассуждает израильский военно-политический аналитик, блогер и публицист Эмиль Шлеймович:

В видеообращении, Биньямин Нетаньяху заявил, что решение об ограниченном допуске гуманитарной помощи в сектор Газа продиктовано как "практическими, так и дипломатическими причинами". Как на самом деле расшифровать его слова?

– Решение пропустить в Газу немного гуманитарной помощи – это плата за освобождение Идана Александра, о котором напрямую договорился с ХАМАС Вашингтон в преддверии визита Трампа в монархии Персидского залива. Перед этим американская сторона через египетских посредников просила у Израиля обеспечить перемирие приблизительно на неделю, то есть на время поездки Трампа. Фактически это был один из этапов так называемого "каирского плана", который был представлен еще раньше. Там речь шла об освобождении 8 заложников и неких ответных мерах со стороны Израиля, при остановке боевых действий на неделю.

Но Израиль отказался – чем вызвал крайнее раздражение США, которые в итоге решили освободить только одного своего человека. Сразу после этого израильские власти заявили, что не пошли на освобождение израильских заложников вместе с гражданином США, потому что за израильских заложников хамасовцы требовали каких-то дополнительных вещей. А якобы за американского – не просили ничего, просто "проявили уважение к Трампу". Оказывается, нет – ХАМАС просила возобновления поставок гуманитарной помощи. И Нетаньяху был вынужден, чтобы окончательно не испоганить отношения с Трампом, эту помощь предоставить. Но мы до сих пор даже не знаем количества машин, которые будут пропущены в Газу. Известно, что в первый день туда проехали 9 грузовиков – с детским питанием и другими продуктами. На сегодня их уже около 90.

– Решение возобновить гуманитарные поставки в Газу стало предметом внутреннего спора в израильском правительстве, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили против, ссылаясь на то, что израильским заложникам, удерживаемым в Газе, гуманитарная поддержка не предоставляется. Но потом они что, передумали?

– Нет, не передумали, просто были поставлены перед фактом. Они представители двух разных откровенно правых партий, присутствующих сегодня в правящей коалиции. Бецалель Смотрич, министр финансов и лидер партии "Мафдаль – Религиозный сионизм", может говорить в общем-то что угодно, он лишь заботится о своем личном завтрашнем политическом будущем. Его партия теряет позиции и не проходит электоральный барьер, поэтому поле для маневра у него очень ограничено. Если предположить, что в любой момент разваливается правительство и Смотрич не находит себе места либо в партии Нетаньяху, либо в партии Бен-Гвира, то он остается за бортом. Его фракция и партия – это "ястребы", они выступают за восстановление в секторе Газа израильского присутствия строительство на палестинских территориях израильских поселений. И да, они категорические противники продолжения поставок в Газу любой гуманитарной помощи – но у них, что называется, руки коротки.

Что касается Итамара Бен-Гвира, тут ситуация несколько иная. Он силен в электоральном плане, его "Оцма Йехудит", то есть "Еврейская сила", это крайне правая националистическая партия. Они выступают также очень резко против гуманитарной помощи Газе. Но, поскольку они видят, что в данном случае давлению Соединенных Штатов противостоять невозможно, то кроме таких вот резких заявлений никаких более жестких шагов не делают. Ранее, например, они из-за своей позиции один раз выходили даже из состава правительства – правда, пообещав не развалить его этим и поддерживать из-за пределов коалиции, в обмен на обещание, что война в Газе будет возобновлена. Ну, вот войну возобновили, и они вернулись.