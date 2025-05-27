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КНДР считает ракетный щит США «Золотой купол» «крайне опасным» 0 410

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
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КНДР считает ракетный щит США «Золотой купол» «крайне опасным»

Северная Корея назвала план президента США Дональда Трампа по созданию американской системы ракетной обороны «Золотой купол» («Golden Dome») «крайне опасным», поскольку его целью якобы является милитаризация космоса, сообщили во вторник государственные СМИ Пхеньяна, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В меморандуме Министерства иностранных дел КНДР эта система названа «крайне опасной угрожающей инициативой», направленной на подрыв стратегической безопасности ядерных государств, передаёт официальное агентство KCNA.

На прошлой неделе Трамп озвучил новые детали и объявил о начальном финансировании этой системы, назвав её «крайне важной для успеха и даже выживания нашей страны».

Аналитики, впрочем, указывают, что эта инициатива сталкивается с серьёзными техническими и политическими вызовами, а также требует огромных затрат.

В меморандуме Северной Кореи говорится, что США «одержимы попытками милитаризировать космос».

«План США по созданию новой системы противоракетной обороны является основной причиной начала глобальной ядерной и космической гонки вооружений, усиливая обеспокоенность ядерных держав вопросами безопасности и превращая космос в потенциальное поле для ядерной войны», — добавили в МИД КНДР.

Вашингтон, являющийся основным военным союзником Сеула, в последние годы активизировал совместные военные учения и усилил присутствие стратегических объектов США в регионе, включая авианосец и атомную подводную лодку.

Северная Корея неоднократно заявляла о себе как о ядерной державе и осуждает совместные учения США и Южной Кореи, считая их генеральной репетицией вторжения.

Опасения по поводу плана «Золотого купола» также выразил Китай, обвинив США в подрыве глобальной стабильности.

В Кремле заявили, что эта инициатива Трампа требует консультаций с Россией, хотя в остальном она считается «суверенным делом США». Ранее Россия также критиковала этот проект как дестабилизирующий.

Выбранное название перекликается с израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол», которая с начала своей работы в 2011 году перехватила тысячи ракет и снарядов малой дальности.

Американский Обзор по ракетной обороне за 2022 год указывал на растущие угрозы со стороны России и Китая.

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