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Россия планирует новое наступление - Зеленский 2 680

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Россия планирует новое наступление после ракетного и дронового удара по украинским городам, нанесённого в ночь на понедельник, который Зеленский назвал "крупнейшим" с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин всерьёз рассматривает дипломатическое решение, заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

"Мы можем видеть по информации разведки и данным из открытых источников, что Путин и его окружение не собираются заканчивать войну", — сказал Зеленский.

"Наоборот — есть множество доказательств того, что они готовят новые наступательные операции".

Зеленский отметил, что это демонстрирует неуважение Москвы ко всем, кто пытается достичь мира. Предположительно, Зеленский имел в виду президента США Дональда Трампа, который с момента вступления в должность в январе стремится позиционировать себя как посредника в мирном урегулировании войны.

Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на понедельник российские войска выпустили по Украине девять крылатых ракет Х-101, а также 355 дронов, нанеся разрушения в нескольких регионах и ранив нескольких человек.

Украинская противовоздушная оборона сбила все девять ракет и 288 дронов, ещё 55 дронов потеряны с радаров без негативных последствий или были нейтрализованы с помощью радиоэлектронных средств.

Зеленский охарактеризовал это как "наибольшее количество дронов, направленных против наших городов и общин с начала полномасштабной войны" в 2022 году.

"Третья ночь подряд с комбинированным российским террором (...) Путин просто показывает, насколько он презирает мир — мир, который прилагает больше усилий к 'диалогу' с ним, чем к реальному давлению", — написал Зеленский на платформе X.

"На усиление российских ударов следует отвечать усилением санкций", — добавил он.

В результате российских атак были ранены два человека в Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Россия также атаковала дронами портовый город Одессу со стороны Чёрного моря. В Харькове были слышны несколько мощных взрывов.

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#война рф и украины #зеленский
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Оставить комментарий

(2)
  • AE
    Al Ekses
    27-го мая

    Уважаемый Президент забыл добавить что это ответ на сотни беспилотников посланных на Россию, причём такого количества, что Turkish Airways прекратила свои полёты Проще говоря, уважаемый Президент озвучивает общую политику КЗ, поэтому его слова можно смело игнорировать и обращать внимание на высказывания, да и действия, его руководства. В свою очередь его руководство сказало что сняло ограничения на оружие большой дальности, что означает, что они будут продолжать стрелять в глубь России руками украинцев, передавая тем координаты целей и мониторя на местах в виде инструкторов, а значит шансы на эскалацию конфликта ещё больше повысятся.

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  • A
    Aleks
    27-го мая

    Геноцид славян идёт по обоюдному плану ,написанному ещё Даллесом (а вообще о считают ,что Даллес списал этот план со Шнеерсона,которому Путин открыл Музей в Москве )Да и Зеленскому с Главным раввином Украины Асманом Шнеерсон очень даже хорошо известен.

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