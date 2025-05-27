Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Россия планирует новое наступление после ракетного и дронового удара по украинским городам, нанесённого в ночь на понедельник, который Зеленский назвал "крупнейшим" с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин всерьёз рассматривает дипломатическое решение, заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

"Мы можем видеть по информации разведки и данным из открытых источников, что Путин и его окружение не собираются заканчивать войну", — сказал Зеленский.

"Наоборот — есть множество доказательств того, что они готовят новые наступательные операции".

Зеленский отметил, что это демонстрирует неуважение Москвы ко всем, кто пытается достичь мира. Предположительно, Зеленский имел в виду президента США Дональда Трампа, который с момента вступления в должность в январе стремится позиционировать себя как посредника в мирном урегулировании войны.

Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на понедельник российские войска выпустили по Украине девять крылатых ракет Х-101, а также 355 дронов, нанеся разрушения в нескольких регионах и ранив нескольких человек.

Украинская противовоздушная оборона сбила все девять ракет и 288 дронов, ещё 55 дронов потеряны с радаров без негативных последствий или были нейтрализованы с помощью радиоэлектронных средств.

Зеленский охарактеризовал это как "наибольшее количество дронов, направленных против наших городов и общин с начала полномасштабной войны" в 2022 году.

"Третья ночь подряд с комбинированным российским террором (...) Путин просто показывает, насколько он презирает мир — мир, который прилагает больше усилий к 'диалогу' с ним, чем к реальному давлению", — написал Зеленский на платформе X.

"На усиление российских ударов следует отвечать усилением санкций", — добавил он.

В результате российских атак были ранены два человека в Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Россия также атаковала дронами портовый город Одессу со стороны Чёрного моря. В Харькове были слышны несколько мощных взрывов.