Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал соглашения о передаче Маврикию расположенных в Индийском океане — почти в 10 тысячах км от Лондона — островов Чагос.

Но за считанные часы до запланированного подписания документа — его судьба вдруг повисла на волоске. Высокий суд Лондона удовлетворил прошения истиц — двух женщинам с островов Чагос, обратившихся с иском к британскому Министерству иностранных дел.

По их просьбе судья временно запретил любые «окончательные или юридически обязывающие шаги для завершения переговоров о возможной передаче иностранному правительству Британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос».

«Ответчик должен сохранить юрисдикцию Соединенного Королевства над Британской территорией в Индийском океане до дальнейшего распоряжения», — было сказано в решении. Иск подали две коренные жительницы островов Чагос: Бернадетт Дугасс и Бертри Помпе. В своем иске они утверждают, что, принимая решение о передаче острова, Лондон не провел необходимых консультаций с чагосцами — представители местной этнической группы. Наложенный утром судом запрет отложил формальную передачу архипелага на несколько часов, однако уже около полудня он был снят — и подписание состоялось, хоть и с небольшим опозданием, а не на утренней встрече Стармера с представителями правительства Маврикия, как было запланировано изначально.

Лондон передаст Маврикию суверенитет над островами Чагос, но Великобритания и США продолжат использовать авиабазу, расположенную на атолле Диего-Гарсия, теперь платя за ее аренду из бюджета.

До сих пор считалось, что переговоры о передаче островов застопорились из-за смены президента в США. Администрации Трампа нужно было время, чтобы изучить условия передачи архипелага, на котором расположена стратегически важная авиабаза.

Архипелаг Чагос, который официально называется Британской территорией в Индийском океане, расположен в центре этого океана.

Как американские, так и британские военные самолеты, которые находятся на базе Диего-Гарсия, участвуют, например, в операциях на Ближнем Востоке.

Переговоры о передаче островов Маврикию — он расположен в океане в двух тысячах километров от Чагоса — начались в 2019 году, после того, как Британия проиграла спор о принадлежности архипелага в Международном суде ООН. Но о плане действительно передать его новое британское правительство лейбористов объявило только в прошлом октябре.

Критики этого плана как в Британии, так и в США говорят, что передача архипелага создаст серьезную угрозу для базы Диего-Гарсия и национальной безопасности обеих стран, поскольку Маврикий в последнее время наладил теплые отношения с Китаем, Ираном и Россией. Об этом говорил, в частности, госсекретарь США Марко Рубио.

Однако Дональд Трамп в апреле, во время визита в Вашингтон Кира Стармера, поддержал план передачи Чагоса.

Источники Telegraph в британском Форин-офисе говорят, что в соглашение будет включен запрет на создание Китаем или Россией разведывательных баз на соседних с Диего-Гарсией островах.

Чагос — это цепочка островов, растянувшаяся на 200 км, а от Диего-Гарсии до другого ближайшего острова архипелага — 120 км.