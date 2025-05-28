ЕК проверит платформы с порноконтентом на предмет доступности несовершеннолетним

Еврокомиссия начала расследование деятельности платформ Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos на предмет соблюдения ими запрета на доступ для несовершеннолетних пользователей.

Еврокомиссия начала расследование деятельности четырех платформ с порнографическим контентом - Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos - на предмет соблюдения ими закона о цифровых условиях (Digital Services Act, DSA), в частности в сфере защиты несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 27 мая.

Указывается, что проверка связана с подозрениями, что эти платформы с порнографическими материалами не принимают эффективных мер проверки возраста пользователей, необходимых, чтобы лишить несовершеннолетних доступа к контенту для взрослых.

Кроме того, ЕК предполагает, что эти платформы не принимают мер для необходимой оценки рисков и сокращения любого негативного влияния на права ребенка, психическое и физическое благополучие пользователей.

Как указывает ЕК, страны - члены ЕС принимают меры и в отношении менее крупных платформ с порнографическим контентом. Координированные действия Европейского совета по цифровым услугам направлены на то, чтобы эти провайдеры также соблюдали закон о цифровых услугах (DSA), следует из пресс-релиза.

Защита несовершеннолетних

Отмечается, что защита несовершеннолетних пользователей является приоритетом DSA. Поэтому закон предписывает платформам с порнографическим контентом использовать специальные инструменты для проверки возраста пользователей, удалять нарушающие закон материалы в краткосрочной перспективе и предоставлять пользователям упрощенные возможности для сообщения о нелегальном контенте.

Крупные платформы подлежат при этом более строгому регулированию, чем более мелкие. За нарушение закона о цифровых услугах грозит штраф в размере до шестикратного годового оборота компании.