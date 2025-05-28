Baltijas balss logotype

ЕК проверит платформы с порноконтентом на предмет доступности несовершеннолетним 0 331

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
Deutsche Welle
ЕК проверит платформы с порноконтентом на предмет доступности несовершеннолетним

Еврокомиссия начала расследование деятельности платформ Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos на предмет соблюдения ими запрета на доступ для несовершеннолетних пользователей.

Еврокомиссия начала расследование деятельности четырех платформ с порнографическим контентом - Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos - на предмет соблюдения ими закона о цифровых условиях (Digital Services Act, DSA), в частности в сфере защиты несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 27 мая.

Указывается, что проверка связана с подозрениями, что эти платформы с порнографическими материалами не принимают эффективных мер проверки возраста пользователей, необходимых, чтобы лишить несовершеннолетних доступа к контенту для взрослых.

Кроме того, ЕК предполагает, что эти платформы не принимают мер для необходимой оценки рисков и сокращения любого негативного влияния на права ребенка, психическое и физическое благополучие пользователей.

Как указывает ЕК, страны - члены ЕС принимают меры и в отношении менее крупных платформ с порнографическим контентом. Координированные действия Европейского совета по цифровым услугам направлены на то, чтобы эти провайдеры также соблюдали закон о цифровых услугах (DSA), следует из пресс-релиза.

Защита несовершеннолетних

Отмечается, что защита несовершеннолетних пользователей является приоритетом DSA. Поэтому закон предписывает платформам с порнографическим контентом использовать специальные инструменты для проверки возраста пользователей, удалять нарушающие закон материалы в краткосрочной перспективе и предоставлять пользователям упрощенные возможности для сообщения о нелегальном контенте.

Крупные платформы подлежат при этом более строгому регулированию, чем более мелкие. За нарушение закона о цифровых услугах грозит штраф в размере до шестикратного годового оборота компании.

Читайте нас также:
#еврокомиссия #несовершеннолетние #порнография
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 161
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 299
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 331
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 403

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 143
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 513
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 286
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 177
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 143
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 204
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 233

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео